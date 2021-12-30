Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым категорически нельзя доверять. Они при первом удобном случае придадут вас.

Близнецы

Близнецы оказались на первом месте не просто так. Еще с детства они начинают делать мелкие пакости, которые с годами становятся все более серьезными. Они любят "доносить" на людей, сталкивать их лбами, а также выдавать тайны. Причем делают они это ради своей какой-то цели.

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Несмотря на то, что Раки считаются семьянинами и в целом очень положительными людьми, иногда с ними происходит что-то необъяснимое. Они могут вас ранить в тот момент, когда вы будете ждать этого меньше всего. А все потому, что они сверхэмоциональны и действуют так, как чувствуют. Если в определенный момент они захотят сделать вам больно, то сделают это, даже не задумываясь.

Водолей

Водолей не терпит людей, которые сильнее него. Поэтому он всячески будет пытаться подавлять вас. Иногда он может прибегать даже ко лжи или подлостям в ваш адрес. С ними всегда стоит быть на чеку.

Напомним, ранее астрологи составили рейтинг счастливчиков 2022 года.

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