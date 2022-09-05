Таких, увы, всего три знака.

Астрологи рассказали, какие мужчины по знаку Зодиака характеризуются особой жизненной мудростью. Обычно в семье они берут на себя роль лидера и прекрасно с ней справляются.

Водолей

Эти люди имеют свое мнение, и зачастую их мнение аргументированно. Они приверженцы того, что мужчина должен зарабатывать больше, содержать жену и детей, а супруга может заниматься чем ее душе угодно. Они умеют найти свой подход к любому человеку, мастерски справляются с капризами любимой и прихотями даже самого трудного подростка.

Рак

Эти люди очень молчаливые, терпеливые и в какой-то мере даже скрытные. Решать различные жизненные ситуации им помогает их нестандартное мышление.

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Раки-мужчины многого добиваются в своей жизни. Они успешные бизнесмены, отцы, грамотные политики.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы - очень мудрые и хозяйственные. Они выбирают для себя одну отрасль и в ней хорошо разбираются. С ранних лет они напоминают в общении "мудрого старца", который точно знает, чего хочет и какие цели перед собой нужно ставить. Стрельцы не теряются при виде каких-то проблем.

Напомним, составлен финансовый гороскоп на неделю с пятого по одиннадцатое сентября. Что ждет именно ваш знак Зодиака - читайте в материале УНИАН.

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