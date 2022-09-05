Составлен финансовый гороскоп до 11 сентября для всех знаков Зодиака / фото ua.depositphotos.com

Астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября. Так, эксперты выделили главных счастливчиков и неудачников. 

Овен, Лев, Весы

У этих людей особо не изменится материальное положение. Могут быть какие-то приходы средств, но их будут "покрывать" практически идентичные расходы. 

Телец, Близнецы, Стрелец

Астрологи обещают, что первая неделя осени принесет уроженцам этих знаков либо деньги, либо положительные новости о будущем поступлении денег. В любом случае материальное положение будет исправлено. 

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Рак, Козерог, Рыбы

Эти три знака признаны главными финансовыми неудачниками недели.

Мало того, что их ждут непредвиденные расходы, так еще и могут быть обстоятельства, которые заставят влезть в серьезные долги. 

Дева, Скорпион, Водолей

Информации об ухудшении или улучшении финансового положения от звезд не идет. Однако астрологи предупреждают о том, что может возникнуть потребность куда-то вложить средства. Эксперты призывают не экономить на здоровье, своевременно закрывать кредитные обязательства и не отказывать в просьбе помочь/пожертвовать на благотворительность. Стоит отказаться до 11 сентября от инвестиций в криптовалюты и трат на путешествия. 

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет расставание или развод в сентябре.

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