Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет успешная неделя, а кому придется еще долго ждать зарплаты.

Астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября. Так, эксперты выделили главных счастливчиков и неудачников.

Овен, Лев, Весы

У этих людей особо не изменится материальное положение. Могут быть какие-то приходы средств, но их будут "покрывать" практически идентичные расходы.

Телец, Близнецы, Стрелец

Астрологи обещают, что первая неделя осени принесет уроженцам этих знаков либо деньги, либо положительные новости о будущем поступлении денег. В любом случае материальное положение будет исправлено.

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Рак, Козерог, Рыбы

Эти три знака признаны главными финансовыми неудачниками недели.

Мало того, что их ждут непредвиденные расходы, так еще и могут быть обстоятельства, которые заставят влезть в серьезные долги.

Дева, Скорпион, Водолей

Информации об ухудшении или улучшении финансового положения от звезд не идет. Однако астрологи предупреждают о том, что может возникнуть потребность куда-то вложить средства. Эксперты призывают не экономить на здоровье, своевременно закрывать кредитные обязательства и не отказывать в просьбе помочь/пожертвовать на благотворительность. Стоит отказаться до 11 сентября от инвестиций в криптовалюты и трат на путешествия.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет расставание или развод в сентябре.

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