Астрологи выделили три таких знака Зодиака среди женщин.

В детстве, наверное, каждая девочка мечтала о большой и счастливой семье. Вот только с приходом более зрелого возраста у некоторых из них мнение о супружеской жизни изменилось и их приоритеты немного сдвинулись.

Три знака Зодиака среди женщин, по мнению астрологов, попадают в список худших жен.

Скорпион

Женщина-Скорпион считает, что ее главная задача - это доминировать. В отношениях с мужчинами их чаще всего ждет крах, так как не каждый герой ее романа сможет вытерпеть такую несносную черту ее характера. Всем своим видом Скорпион показывает, что именно она хозяйка в доме. Но если мужчина превратится в "тряпку", то эта дама и сама скоропостижно от него уйдет. В общем им не угодить.

Лев

Эгоистичная и гордая Львица считает, что домашние дела - это не царское дело. Она может приготовить вкусный ужин и прибраться дома, но без особого энтузиазма. Если ей встречается мужчина, который готов поддерживать ее блистательную натуру и не напрягать бытовыми хлопотами, тогда у них может получиться хороший союз. Но если для вас важно, чтобы женщина была хранительницей очага, то лучше вообще не подходите к Львице.

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Несмотря на всю свою мечтательность и тягу к романтике, женщины-Рыбы склонны садиться на шею своему партнеру. Для них идеальный союз отец-дочь. Так, они любят перекладывать на мужчин свои обязанности и всегда отдают им все бразды правления. В браке они обычно плывут по течению, поэтому назвать их партнером очень сложно. Стоит отметить и тот факт, что Рыбы привыкли только брать, а вот отдавать взамен они не готовы.

Ранее УНИАН сообщал, что трех знаков Зодиака ждут испытания в ближайшее время.

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Автор: Диана Могилевич