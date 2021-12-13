Астролог Влад Росс составил рейтинг счастливчиков.

Украинский астролог Влад Росс назвал несколько знаков Зодиака, для которых 2022 год будет максимально благоприятным.

Овен

По словам астролога, Овен оказался на первом месте, особенно благоприятной для него будет средина 2022 года.

"Это будет отличное время для реализации амбиций, достижений в карьерном плане, а также и в других сферах ему будет везти. Если Овны давно задумывались о переезде в другую страну, создании семьи или покупке недвижимости, то все это им удастся", - сказал Влад Росс.

Рыбы

Рыбам больше всего будет везти в начале года. Особенно то, что касается любви, счастья в личной жизни, рождения детей, а также финансовых вопросов.

У Львов 2022 год будет удачным в плане семьи. У них может появиться ребенок, при чем гениальный. Также им стоит больше развивать себя в творчестве и раскручивать новые проекты. Кроме того, Львам нужно задуматься об инвестициях.

Стрелец

Стрельцов в 2022 году ждут дальние поездки, возможно, эмиграция. Также им повезет в юридических вопросах. Например, они могут выиграть суд.

Напомним, ранее Влад Росс назвал знаки Зодиака, которым повезет в любви в 2022.

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Автор: Диана Могилевич