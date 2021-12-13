В список счастливчиков попали три знака Зодиака.

Астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, кому в 2022 году повезет в любви. Какие знаки Зодиака могут встретить свою судьбу - читайте в материале.

Лидером в списке счастливчиков оказались Весы. В целом для них год пройдет не очень позитивно, но в личной жизни у них все будет просто замечательно. Росс рекомендует Весам больше общаться в интернете, так как есть высокая вероятность того, что они могут связать свою жизнь с иностранцем.

Читайте такжеГод Тигра 2022: что поставить на новогодний стол, чтобы задобрить хозяина годаБлестяще сложиться личная жизнь может и у Стрельцов. Этот знак Зодиака уже в 2022 году может встретить свою судьбу. Также представителю этого зодиакального созвездия будет фартить в финансовых вопросах.

Такая же ситуация сложится и у Львов. Их ждет большая удача и принц на белом коне. Для Львов 2022 год в целом будет удачным, не только в любовной сфере.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, будет ли принудительная вакцинация в 2022 году.

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Автор: Диана Могилевич