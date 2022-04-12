Эти пять счастливчиков рискуют круто изменить свою жизнь.

16 апреля 2022 года будет полнолуние, которое повлияет на все знаки Зодиака. Однако есть те, на ком данное явление отразится больше всего. Астрологи перечислили знаки, которым стоит подготовиться.

Тельцы

Если у Тельцов в последнее время наблюдаются проблемы со здоровьем и резкие перепады настроения, то после 16 апреля это изменится. Кроме того, представителей этого знака ждет невероятная удача, которую, к сожалению, легко будет упустить. Но если все правильно сделать, то дальнейшая жизнь будет базироваться на гармонии, начнется белая полоса.

Овны

16 апреля для Овнов - точка, которая будет знаменовать какие-то новые начинания. Увлекаясь ими, не стоит забывать о важности уделять свое внимание семье. Тем не менее звезды поддержат Овнов во всех их желаниях, в том числе и в бизнесе.

Стрельцы

Не меньше повезет Стрельцам. В частности, в районе 16 апреля их ждут приятные сюрпризы от близких людей. Удача улыбнется не только в плане карьеры, но и в семейных вопросах. А еще после полнолуния Стрельцы смогут осуществить мечту, к которой давно стремились.

Рыбы

Полнолуние 16 апреля 2022 года крайне положительно отразится для Рыб в финансовом плане. Если в последнее время наблюдались какие-то проблемы с деньгами, то они будут решены.

Козероги

После 16 апреля Козерогам придется провести переоценку своих ценностей, и моменты, которые ранее казались довольно сложными или нерешаемыми, потеряют свою важность. На смену заботам придут порядок, гармония и удача. Поэтому апрель и начало мая для Козерогов - отличный шанс заняться чем-то новым, подписать важные бумаги, открыть бизнес, переехать.

Напомним, согласно прогнозу авторитетного астролога, Москва повторит судьбу Мариуполя.

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