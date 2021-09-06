В рейтинг лучших жен попали только три знаков Зодиака.

Астрологи назвали топ-3 женщин по знаку Зодиака, которые являются лучшими женами. Они верные и способны обеспечить своему мужчине надежный тыл.

Tелец

Женщина-Телец - это мечта любого мужчины. Мало того, что они добиваются успехов в карьере, так еще и создают домашний уют. Более того, они в первую очередь для своего мужчины друзья, с которыми легко, весело, уверенно. Тельцы умеют не только болтать, но и слушать. Их советы всегда по делу и всегда очень точные. В общем, это тот случай, когда эта женщина будет для вас другом, любовницей, женой и партнером.

Рак

Раки - это всем известные семьянины, для которых важно тепло в доме. Они укутают вас такой любовью, которая вам и не снилась. Эти женщины тонко чувствуют мужчин и знают, когда нужно промолчать, а когда можно высказаться. С ними вас всегда ждет теплый ужин, дружелюбная атмосфера и страстный секс.

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Лев

Если эта женщина и выбирает себе мужчину, то только самого лучшего. Будьте уверены, что она наградит вас званием короля и всегда будет поддерживать ваш статус. Интересно, что они гордые, но в то же время покорные. Им нравится подчиняться сильным, нежели управлять слабыми. Кроме того, именно с этой женщиной вы узнаете, что такое настоящая страсть, которую невозможно обуздать. Стоит отметить, что рядом с Львицей нельзя оставаться середнячком. Мужчина всегда должен расти как в профессиональном плане, так и в личных отношениях.

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Автор: Диана Могилевич