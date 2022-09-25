Дмитрий Уранус уверен, что Путин потерпит крах.

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для России на ближайшее время, учитывая объявленную в стране-агрессора частичную мобилизацию.

По его словам, мобилизация в РФ затянет войну и будет очень много жертв. И так будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Путин будет у власти.

"Мобилизация в России, затягивание войны и огромные жертвы – очень вероятны, практически неизбежны. Но это при условии, если Путин останется у власти… Путин понимает, что если остановит войну сейчас, проиграет сейчас, его разорвут свои же. А впереди такие даты…" - написал Уранус на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что сейчас Путин не знает, как себя вести и что делать, в случае проигрыша.

"Именно поэтому этот нелюдь продолжит войну благодаря военному положению и мобилизации в России, но все равно потерпит поражение. Через полгода, год, полтора - не важно, главное итог будет именно таким. И это поражение ему должны нанести сами россияне, так как теперь стоит вопрос: или он, или они. Россияне, на кону ваши жизни, настало время освободиться от тирана, дерзайте! И знайте - Украина и украинцы вам в этом радостно помогут", - добавил Уранус.

Напомним, ранее известный таролог дала новый прогноз по войне на 2023 год.

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