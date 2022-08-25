Лунный календарь огородника подскажет, какие работы в огороде и в саду проводятся в каждый день сентября.

В сентябре владельцы садов и огородов имеют много работы. В этом месяце пора рыхлить почву и удобрять её на зиму, собирать урожай поздних овощей, фруктов и ягод, обрезать деревья. На огородах и в теплицах высаживают озимые культуры, а на клумбах сажают цветы на зиму.

Посевной календарь подскажет, в какие фазы Луны лучше ничего не сажать и не сеять, а какие дни считаются очень урожайными.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2022 года по дням

1-2 сентября - очень плодородные дни для любых посадок и посевов. Сбор урожая петрушки, сельдерея, шпината. Посадка роз и клематисов на клумбе. Допускается посадка ягодных кустов: смородины, крыжовника, винограда, малины, ежевики.

3-4 сентября - посадка чеснока и посев сидератов на зиму. Сбор урожая картофеля и других корнеплодов. В саду - перекатывание грунта и борьба с сорняками. Не рекомендуется поливать и обрезать растения.

5-6 сентября - посадка чеснока, петрушки, лука на семена. Сбор урожая картошки и лука. Минеральные и органические подкормки, обработки от вредителей. Посадка многолетних цветов, плодовых деревьев, грецкого ореха.

7-8 сентября - не очень плодовитые дни. Посевы и посадки не рекомендуются, но можно перекапывать и удобрять почву, собирать урожай, бороться с вредителями и болезнями.

9-11 сентября - полнолуние. Работы с растениями не проводятся.

12-13 сентября - сбор фруктов, овощей и орехов для длительного хранения в погребе. Сбор семян. Прополка сорняков. Не рекомендуются посевы и посадки большинства растений, а также поливы, подкормки и пасынкования.

14-15 сентября - очень благоприятные дни для посадки любых культур, в том числе и озимых, а также посадки луковичных цветов. Сбор урожая картошки, тыквы, винограда. Посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустов. Не рекомендуется удобрять растения минеральными удобрениями.

16-17 сентября - сбор плодов на семена и долгое хранение. Рыхление и перекапывание почвы, удаление сорняков. Посадка земляники и клубники. Благоприятный день для опрыскивания растений от болезней и насекомых, лечения коры деревьев.

18-20 сентября - посев и посадка любых озимых культур на огороде, а также зелени и шпината в теплице. Подкормки минеральными и органическими удобрениями, внесение компоста. Посадка многолетних цветов и роз, малины, винограда. Не рекомендуется сажать луковичные цветы и собирать картошку.

21-22 сентября - сбор урожая на длительное хранение и семена. Посев озимых зерновых, посадка лука и чеснока на зиму. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения.

23-24 сентября - можно сажать декоративные цветы и деревья, но не рекомендуется посадки любых плодовых растений. Подкормки и удобрения почвы, борьба с болезнями и вредителями. Не рекомендуется поливать и пересаживать растения.

25-27 сентября - новолуние. Работы с растениями не проводятся.

28-30 сентября - посадка озимого чеснока и лука, сидератов, тыквенных и паслёновых культур. Сбор урожая овощей, фруктов и орехов. Посадка смородины, шиповника, ежевики, роз. Не рекомендуется обрезать растения и обрабатывать от вредителей.

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