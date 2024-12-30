Лунный календарь снов поможет выбрать лучшие дни января для похода в парикмахерскую.

Здоровье и состояние наших волос зависит не только от ухода, но и лунной фазы. При планировании стрижки, окрашивания и других процедур в парикмахерской не стоит игнорировать влияние нашего спутника. Чтобы новая прическа точно оказалась удачной - ориентируйтесь на календарь стрижек.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Наш лунный календарь стрижек на январь 2025 предупредит об опасных и удачных датах месяца для изменения стиля. Он учитывает день недели, фазу Луны и знак Зодиака, в котором пребывает спутник.

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Когда можно стричь волосы в январе

Лунный календарь на январь 2025 называет такие фазы спутника:

растущая Луна - 1-13, 30-31 января;

- 1-13, 30-31 января; полнолуние - 14 января;

- 14 января; убывающая луна - 15-29 января;

- 15-29 января; новолуние - 30 января.

Лунный календарь стрижек рекомендует делать укладку и выпрямление в убывающую луну. В этот период шевелюра хорошо сохраняет форму, а волосы после укорачивания будут долго отрастать. Если покраситься, то новый оттенок останется надолго.

Растущая луна хорошо подходит для экспериментов. Если стрижка получится неудачной, то скоро отрастет, а новый цвет продержится недолго. Укладки и завивки не будут держаться.

Лунный календарь стрижек 2025 - удачные и неудачные дни

Лучшие дни для стрижки в январе это 3-7, 12, 14, 18, 21-23, 30-31 число. В период до 14 января можно стричься, если хотите ускорить рост волос. Во второй половине месяца наоборот можно подрезать кончики, если длина вас устраивает. Лучшей датой, когда стричь волосы, считается 14 января - шевелюра оздоровится и приобретете блеск.

Неудачные дни для стрижки - 1, 8, 10, 16, 25-26, 28-29 января. Если подстричь шевелюру в указанные даты, то выпадение волос ускорится, а кончики начнут сильнее сечься.

Лучшие дни для окрашивания - 9, 12-14, 17-22, 27, 30, 31 января. Новый цвет будет сочным и красивым, пряди станут послушными, а сложные техники вроде мелирования и осветления дадутся легко. Можно закрашивать седину, а также пробовать кардинально другие оттенки.

Неудачные дни для окрашивания - 8-10, 14, 19, 25-26 января. Не стоит рассчитывать на удачный результат. Красить можно лишь отросшие кончики.

Лучшие дни для завивки - 15, 17-24, 27, 30-31. Смело планируйте химическую завивку, заплетение дредов и сложные укладки в указанные даты. Прическа гарантированно получится роскошной.

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