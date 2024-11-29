Наш календарь стрижек подскажет лучшие даты для подстригания и окрашивания волос в декабре.

Луна может менять свойства наших волос. Подбирая день для похода в парикмахерскую, не стоит игнорировать влияние земного спутника. Календарь стрижек учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Публикуем лунный календарь стрижек на декабрь 2024, который поможет подобрать удачный день для различных процедур с волосами, а также предупредит о неудачных днях.

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Когда можно стричь волосы в декабре

Лунный календарь на декабрь 2024 называет такие фазы:

новолуние - 1 и 31 декабря;

- 1 и 31 декабря; растущая Луна - со 2 по 14 декабря;

- со 2 по 14 декабря; полнолуние - 15 декабря;

- 15 декабря; убывающая Луна - с 16 по 30 декабря.

Лунный календарь стрижек рекомендует красить, перекрашивать и укорачивать волосы в растущую Луну - это период экспериментов. В это время шевелюра быстро растет, но плохо держит форму. А если стрижка получится неудачной, то быстро отрастет заново.

В убывающую Луну можно выпрямлять и укладывать волосы, делать долговечные процедуры вроде завивки или стойкого окрашивания. Это период стабильность - волосы будут хорошо держать форму и медленно отрастать, а новый оттенок долго продержится.

Лунный календарь стрижек 2024 - удачные и неудачные дни декабря

Лучшие дни для стрижки в декабре это 2-7, 10-14, 19-23, 30-31 число. Стрижка в первой половине месяца стимулирует рост волос и оздоровит их. А если подстричься во второй половине декабря, то шевелюра надолго сохранит нынешнюю длину. Лучший день месяца, когда стричь волосы - 21 декабря. Результат удовлетворит вас на 100%.

Неудачные дни для стрижки - 1, 8-9, 15-17, 25-29 число. Процедура пройдет с трудностями и скорее всего прическу придется переделывать. 17 декабря - единственный из перечисленных дней, когда можно стричься при большой необходимости.

Лучшие дни для окрашивания - 1, 3-6, 13, 16, 20-22, 27, 30 декабря. В первую половину месяца рекомендуется посвятить экспериментальным и сложным процедурам, радикальному перекрашиванию. Вторая половина декабря подходит для длительного окрашивания и маскирования седины.

Неудачные дни для окрашивания - 8, 14-15, 25-26 декабря. Новый цвет разочарует и быстро потускнеет, а риск неравномерного закрашивания повышается. Не рекомендуется пробовать сложные техники вроде осветления или мелирования.

Лучшие дни для завивки - 17-24, 29-31 декабря. Эти даты отлично подходят для создания кудрей, а новая прическа получится аккуратной и красивой.

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