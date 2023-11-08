Некоторым знакам Зодиака стоит прислушаться к своему внутреннему голосу.

Эзотерики составили прогноз на 9 ноября для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что нам подсказывают карты - читайте дальше.

Овен

Карта "Паж Пентаклей". Вам нужно подумать о том, как улучшить финансовое положение. Если ваша вторая половинка хочет совершить не разумную покупку – отговорите ее от этого.

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Телец

Карта "Девятка кубков". Если у вас есть вторая половинка, то проведите релакс вечер вместе с ней, а если нет – посвятите вечер себе - любимому.

Близнецы

Карта "Колесница". Вы движетесь в правильном направлении, не нужно обращать внимания на тех, кто хочет вам помешать быть счастливыми. Возможно, на работе ждет командировка.

Рак

Карта "Сила". Доверьтесь самим себе в решении какого-то вопроса, который давно вас беспокоит. Для улучшения работы найдите дополнительную мотивацию.

Лев

Карта "Колесо Фортуны". У вас большие перемены. В отношениях может все измениться, также стоит задуматься о смене работы и улучшении финансов.

Дева

Карта "Король Жезлов". Будьте активны, вам больше ничего не нужно. Просто добавьте активности ко всем своим делам.

Весы

Карта "Двойка Жезлов". Вас ждет целая куча нового. Займитесь спортом, чтобы привести себя в нужную форму.

Скорпион

Карта "Семерка Пентаклей". У вас есть то, что должен видеть целый мир. Не нужно скрывать своего мастерства в том, что вы действительно смыслите. Примените свой профессионализм.

Стрелец

Карта "Пятерка кубков". У вас очень мало сил на все. Подумайте, стоит ли вам продолжать работу или отношения в том направлении, в котором вы движетесь сейчас.

Козерог

Карта "Восьмерка кубков". Читайте книги, много думайте и духовно развивайтесь. У вас период самопознания.

Водолей

Карта "Туз Жезлов". Если вас беспокоит что – то в вашей второй половинке-не стесняйтесь спросить ее об этом. Обсудите все важные вопросы и будьте понимающими.

Рыбы

Карта "Верховная жрица". Откройте для себя своего партнера и послушайте внутренний голос. Лечите себя, если есть необходимость.

Напомним, что мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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