У Близнецов под ударом окажутся отношения.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 1 октября 2023 года для каждого знака Зодиака. Овнов могут обмануть, а Львы насладятся любовью. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Многие представители знака рискуют стать жертвами обмана, мошенничества. Будет сложно оценивать ситуацию объективно. В этот день не следует принимать важных решений и не рекомендуются поездки.

Телец

Оптимистичный настрой и деловая хватка не ускользнут от внимания нужных людей. Сейте семена и через некоторое время увидите ростки. Рекомендуется делать звонки, отдыхать в компании. Возможно, стоит посетить светское мероприятие.

Видео дня

Близнецы

Под ударом личные отношения. Вы можете быть недоверчивыми, ошибочно воспринимать слова и поведение людей. В работе возникнут сложности. День не самый легкий, но по итогам возможно укрепление авторитета.

Рак

Человек, которого вы считали другом, сегодня может показаться в своем истинном волчьем облике. Проведите день так, как подсказывает интуиция. Не исключены удачные совпадения, успешное завершение какого-то дела.

Лев

Вы производите впечатление надежного человека и партнера. Можете налаживать контакты и вести переговоры. Вечером повезет в любви - любимый человек ответит взаимностью, вас ждет буря приключений и страсти.

Дева

Неоднозначный день. Материальное и семейное счастье под большим вопросом. Тем не менее, вы не намерены сидеть сложа руки. Планируйте свою жизнь. Возможны хорошие идеи, начало чего-то нового.

Весы

Отличный день для самовыражения, демонстрации своих талантов. Легко подчиняются сердца людей, в частности, противоположного пола. Не игнорируйте возможность, действуйте решительно.

Скорпион

День совсем не способствует труду. Посвятите свободное время укреплению здоровья. больше отдыхайте, занимайтесь тем, что приносит радость.

Стрелец

Активно участвуйте в проектах и привлекайте на свою сторону новых союзников. Вы стоите на пороге позитивных перемен. Рекомендуется также не забывать о семье, проявлять интерес к делам.

Козерог

Обстановка дружелюбная и дома, и на работе. Вы можете выдвигать идеи, начинать коллективные проекты. Устанавливаются прочные связи, успешно проходят переговоры. Благоприятное время для ремонта.

Водолей

Вы очень быстро понимаете суть, легко учитесь. Можете освоить новый для себя навык. Хорошее самочувствие дарят физические нагрузки. Прекрасный день, чтобы погулять на свежем воздухе и насладиться красотой осенней природы.

Рыбы

Сейчас полезно получать новые знания и совершенствоваться в профессии. Интересуйтесь открытиями, достижениями науки. Хорошо дается умственная и исследовательская деятельность. О проблемах не думайте - решения пока нет.

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