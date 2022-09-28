Что ожидает Львов на завтра и о чем предупреждают астрологи огненных представителей знака - узнайте в материале УНИАН.

Львы должны пристегнуть ремни - октябрь будет полон изменений и неожиданных поворотов судьбы. Вы окунетесь в эту жизнь с головой и, кроме хлопот, она принесет вам несколько радостных моментов. У вас получится добиться успеха и укрепить репутацию, а что именно обещает гороскоп Лев на месяц - читайте далее в материале.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Рака в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Уже с начала месяца огненная стихия понесет вас вперед к удаче. Основной совет астрологов - больше общаться с руководством и еще упорнее заниматься работой. Такой подход позволит быстро взлететь по карьерной лестнице, но будьте внимательны - старые привычные методы действенными не окажутся, вам придется обучаться новым техникам презентации себя.

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С 20 октября изменения могут быть слишком неожиданными для Львов, поэтому нужно готовиться к быстрым реакциям и принятиям решений. Если не будете сидеть сложа руки, то получится добиться повышения зарплаты и покровительства от начальства. Прислушивайтесь к советам и будьте конкурентоспособными - тогда поймаете птицу счастья.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Одинокие Львы этой осенью захотят найти себе вторую половинку - вас будет раздражать отсутствие взаимности и близкого человека рядом. После 15 числа решится какая-то ситуация, которая давно тянется и не дает вам покоя. Вы будете получать больше комплиментов и приглашений на свидания, что даст вам возможность не только раскрепоститься, но и наладить личную жизнь.

Семейным Львам потребуется много душевных усилий, чтобы не поддаться соблазну и не закрутить роман на стороне. Даже незначительный флирт способен разрушить отношения, поэтому не играйте с огнем. Многие из представителей знака могут рассчитывать на предложение руки и сердца или резкие положительные перемены в семейной жизни.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

Первая декада месяца отлично подходит для занятий спортом - звезды вам настоятельно рекомендуют улучшить свою физическую форму. С середины месяца могут начаться головные боли, поэтому следите за своим самочувствием. Вам стоит меньше проводить времени за компьютером и больше - на свежем воздухе. Также воздержитесь от алкоголя - он негативно повлияет на ваше состояние здоровья.

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