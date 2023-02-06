Каким будет февраль, где следует быть осторожным и на что делать ставку - читайте гороскоп на месяц для Льва.

Львам в феврале 2023 предстоит много двигаться. Не ради чего-то, а ради себя любимого - пришло время осуществлять свои мечты. Звезды советуют составить план на месяц - так вам будет проще достичь успеха. И не игнорируйте советы близких.

Гороскоп карьеры на февраль 2023

Гороскоп на февраль 2023 для Львов обещает встречи со старыми деловыми партнерами. Это положительно отразится на работе и карьере. У вас будет очень много дел и мало времени, и вы, скорее всего, будете не успевать. Поэтому звезды советуют все планировать и расставлять приоритеты - и вы со всем справитесь. Так как работы будет много, и она вот-вот рискует превратиться в рутину, ее нужно будет разнообразить.

С финансами у Львов в феврале все будет стабильно: ни потерь, ни приобретений. Будет хорошо заняться благотворительностью - не для плюсика в карме, а чтобы "расшевелить" финансовый поток, тогда деньги вернутся и в большем объеме.

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Гороскоп любви на февраль 2023

Февраль 2023 для Львов - очень эмоциональный. Вы будете в центре внимания, но в то же время вам нужно будет немного обуздать чувства, так как они могут отразиться на отношениях. Звезды советуют быть мягче в общении с любимым человеком и хорошенько думать прежде, чем что-то предпринимать. Избегайте связей на стороне, так как последствия могут быть неожиданными. Если все-таки решите начать новые отношения, то не забудьте поставить точку в старых.

Холостым Львам любовный гороскоп в феврале обещает встречу, которая перевернет вашу жизнь - но это к лучшему.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

Гороскоп Льва в феврале советует отказаться от фанатизма в работе. Не следует брать дополнительную нагрузку и ответственность - это чревато стрессами и тревогами и, как результат, проблемами с пищеварением. Звезды советуют вам не злоупотреблять спиртными напитками, жареным и жирным. Ешьте больше свежих овощей и фруктов и больше двигайтесь.

Сейчас подходящее время начать тренироваться. Но от сильной физической нагрузки лучше отказаться - пусть все будет в меру. Разумный подход - и вы будете полны энергии, чтобы осуществить все задуманное в этом году.

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