На что обращать внимание Львам в этом месяце, а мимо чего лучше пройти, не оглядываясь - читайте в материале УНИАН.

Астрологи советуют Львам в декабре 2022 не игнорировать знаки судьбы - они дадут вам шанс исправить ошибки прошлого. Но вот вам самим не стоит давать шанс своим бывшим, иначе вы рискуете упустить свою настоящую любовь.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

У Львов в декабре 2022 будет нелегкий период - это время платить по счетам. Если вы нарушали правила Вселенной, то теперь за это придется отвечать, а иной раз отдавать должок еще и с "процентами". В этом, конечно, будет мало приятного. Плюс ко всему к концу года вы порядком устали: почувствовали всю тяжесть ответственности и за себя, и за "того парня". Поэтому неудивительно, что теперь просто "выгорели" и сильно раздражены.

Не нервничайте, говорят звезды. Наберитесь терпения и не теряйте бдительность - как раз сейчас к вам притянутся ситуации и люди, которые помогут исправить ошибки прошлого.

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Также в декабре 2022 Львам важно сосредоточиться на будущих целях и задачах и их реализации. Если вы сможете взять себя в руки, то декабрь обещает стать финансово успешным.

Гороскоп любви на декабрь 2022

В декабре 2022 к холостым Львам из прошлого вдруг нагрянут бывшие. Астрологи советуют отправить их обратно в прошлое: вы не сможете открыть новую дверь, не закрыв старую. И тогда в конце месяца у вас есть шанс встретить свою родственную душу.

У семейных Львов в личной жизни тоже произойдут хорошие перемены: у вас начнется новый этап в отношениях. Не спугните счастье - слушайте и услышьте своего партнера, и, если нужно, идите на компромисс.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

Звезды предупреждают, что негативные эмоции и постоянная усталость сыграют в декабре свою роль и могут плохо отразиться на здоровье физическом. В этот период нужно уделить себе больше времени: постарайтесь избавиться от вредных привычек (если они есть), запишитесь в спортзал, или хотя бы делайте зарядку по утрам и не забывайте об отдыхе. Это поможет вам продержаться в тонусе до конца года. А в январе немного передохнете.

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