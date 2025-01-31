Совместимость знаков зодиака по дате рождения является сложным, но важным для понимания нюансом, чтоб строить с людьми хорошие отношения.

Совместимость знаков Зодиака для некоторых людей является очень важным вопросом при подборе партнера на всю жизнь. Совместимость по гороскопу уже стала одной из стереотипных тем для первого свидания, но, как известно, угадать правильный ответ тут практически невозможно.

Сегодня рассмотрим, какая совместимость по дате рождения, ведь от нее зависят знаки Зодиака. Начнем с того, кто идеальная пара Весам.

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Как узнать, кто подходит Весам по знаку зодиака в любви

Прежде, чем разбирать совместимость представителей этого знака с другими, давайте разберемся, что это за люди. Они рождены под покровительством планеты Венеры. Благодаря этому, дипломатичность и уравновешенность являются сильными сторонами таких людей, вне зависимости от пола. Они нуждаются в честном, тактичном и открытом диалоге со своим партнером.

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В то же время этот воздушный знак жаждет добиться гармоничных отношений. Из них получаются прекрасные, романтичные любовники, но и мощная интеллектуальная связи и духовная близость им также не чужды. Более того, именно этому знаку свойственно создавать глубокие и эмоциональные отношения.

Та, кто подходит Весам мужчинам, должна быть готова побуждать его сердце и ум, ведь эти представители мужского пола обаятельные интеллектуалы и нацелены на баланс в отношениях.

В то же время женщины этого воздушного знака известны свои состраданием, умом и умением ценить свои отношения. Когда она ищет того, кто подходит Весам женщинам, то выбор обычно падает на партнеров, которые способны проявить уважение к их уму и независимому нраву.

Иногда Весы строят отношения с себе подобными. В этом случае получается гармоничная пара, которой чужды скандалы. Однако принимать решения им будет сложно, поскольку эти люди будут уступать друг другу, чтоб избегать любых конфликтов.

Кто совместим с Весами - самые подходящие знаки

Весы, известные своим уравновешенным подходом и справедливостью, часто хорошо сочетаются со знаками зодиака, которые ценят эти ценности.

Близнецы подходят благодаря тому, что также являются воздушным знаком. Совместимость знаков является очень высокой. Они легко находят общий язык, хорошо проводят вместе время и чутко настраиваются на настроение друг друга.

Водолей - с этим воздушным знаком отношения будут складываться совсем иначе. Совместимость будет строиться на склонности к рациональности и обостренным чувством справедливости. Они оба жаждут прогресса и всегда в поиске новых идей.

Лев - уверенные представители этого знака прекрасно дополнят Весы, которые всегда во всем сомневаются. Благодаря экспрессивности и эмоциональности эти знаки могут построить романтичные и чувственные отношения.

Кто категорически не подходит Весам

Рассмотреть совместимость по знаку зодиака, нельзя остановиться и на тех, у кого с Весами определенно не срастется.

Тельцы - тут проблемы возникнут из-за нерешительности воздушного знака. Тельцы очень упрямы и Весы их сильно раздражают.

Козерог - этот знак не способ разделить их потребность в балансе и покое, из-за чего недоразумения и конфликты неизбежны.

Рак - их излишняя эмоциональность помешает попыткам найти общий язык с более интеллектуальными и спокойными Весами.

Рыбы - им также свойственны глубокие эмоциональные переживания, что дисбалансирует представителей Весов, которые жаждут душевного равновесия.

Стоит отметить и кто враг для Весов. Обычно это Скорпионы и Девы, ведь с ними у этого воздушного знака полная несовместимость темпераментов. В принципе, это взаимно - для Скорпионов и Дев неторопливые и мягкие Весы могут стать настоящим испытанием на прочность.

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