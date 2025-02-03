Совместимость знаков Зодиака для некоторых людей является важным нюансом.

Для некоторых людей совместимость по знаку Зодиака является едва ли не ключевым критерием, который способен поставить крест на любых любовных устремлениях. Не секрет, что некоторые знаки просто не способны ужиться из-за совершенно противоположных темпераментов, интересов и ценностей.

УНИАН изучил, с кем у Стрельцов хорошая совместимость, а от кого им стоит держаться подальше.

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Стрельцы - особенности и совместимость по гороскопу

Представители этого огненного знака рождены под покровительством самой большой планеты - Юпитера.

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Этот знак наполняет отношения яркой энергией, которую невозможно игнорировать. Их сильно выраженный стороны - авантюризм, честность и жажда знания. В любовных отношениях Стрельцы показывают себя игривыми и страстными, однако при этом свободолюбивы.

Мужчины этого знака оптимистичные искатели приключений. В партнерше им важны тяга к новым возможностям, интеллектуальная стимуляция и честность.

Перейдем к тому, с кем совместим стрелец-женщина. Они очень независимы и любят все новое. Мужчина, который составит ей пару, должен уважать свободу своей второй половины и быть готов к тому, чтоб менять свою жизнь.

Два Стрельца способны составить хорошую пару, а совместные интересы лишь укрепят такой союз.

Рассмотрим, кто подходит Стрельцу по любви среди остальных знаков Зодиака.

Кто идеальная пара для Стрельца

Этот знак Зодиака способен создать хорошие отношения со многими людьми, однако есть среди них те, кто выделяются среди прочих.

Овен - как два огненных знака, они со Стрельцами имеют много общего, в частности, авантюризм и яркие жизненные стремления. Овен способен надолго заинтересовать своего партнера, хотя придется "попотеть", чтоб отношения перешли на уровень брака.

Лев - их творческая натура и жажда Стрельцов к познанию создают динамичные отношения, в которых обоим будет очень комфортно. В то же время Стрельцу придется уступить главенствующую роль своему Льву, ведь для того немыслимо отказаться от лидерства.

Водолей - в паре с этим знаком им будет всегда о чем поговорить и легко найти общий язык. У знаков Стрелец и Водолей совместимость достаточно высокая и чаще всего отношения между ними очень удачные. Они способны дать друг другу достаточно пространства и при этом разделяют общие интересы. Из минусов - им может не хватить эмоций, а непредсказуемость Стрельцов придется Водолеям не по душе.

У знаков Стрелец и Весы совместимость будет умеренной, но все же они способны составить гармоничную пару. В этом помогут их общая общительность, любовь к новому и оптимизм. Однако помехой может стать нерешительность Весом и слишком резная прямолинейность Стрельцов.

Также важно знать, кому не подходят Стрельцы.

Худшая пара для Стрельца

Дева - этот знак известен своей кропотливостью и вниманием к деталям. Для них беззаботные Стрельцы сложны для понимания, а их безответственность и вовсе вызывает непринятие. Кроме того, огненному знаку Дева может показаться занудной.

Козерог - они относятся к жизни с точки зрения дисциплины и практичности, что совсем не сочетается со свободолюбивыми Стрельцами. Также не помогает, что первый - мыслитель, а вот второй является человек действия, которые не сидит на месте.

Рыбы - их чувствительную натуру легко может ранить прямолинейная честность Стрельца. Проблемой может быть противоположность водной и огненной стихий.

Стоит помнить, кто враг для Стрельца - это Скорпион. Их взаимоотношения очень редко выливаются во что-то хорошее, поскольку от природы они являются полными противоположностями. Стрелец попробует подмять под себя Стрельца. Однако, чем больше усилий он будет к этому прикладывать, тем более яростное сопротивление встретит. Все это приведет к ссорам, упрекам и злобе.

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