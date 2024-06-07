Попробуйте догадаться, какие сладости непременно подойдут Стрельцам и Водолеям.

Астрологи рассказали, какие конфеты больше всего подходят представителям того или иного знака Зодиака, пишет BestLife.

Овен - Red Hots

Нет более острого знака Зодиака, отметила астролог Дезире Роби. Итак, когда дело доходит до выбора конфет, которые лучше всего отражают жизнелюбие Овна, пряные Red Hots отвечают всем требованиям.

Телец - Godiva Chocolates

Ни для кого не секрет, что Тельцы - любители роскоши. Некоторые могут сказать, что их любовь к прекрасным вещам в жизни делает их заносчивыми и материалистичными. Тельцы - знатоки Зодиака, они верят в качество, а не в количество, отметила астролог Элис Смит. Именно поэтому насыщенный и декадентский шоколад Godiva идеально им подходит.

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Близнецы - Sour Patch Kids

Из всех знаков Зодиака нет никого более непонятого, чем Близнецы. Им нравится разнообразие в жизни, и они наслаждаются свободой менять свое мнение. Некоторым такое поведение может показаться немного двуличным, но они предпочитают считать себя гибкими. Как отметила астролог Роби, большинство Близнецов одновременно немного кисловатые и сладкие, потому им подойдут Sour Patch Kids в качестве любимых конфет.

Рак - клубничные

Рак - заботливый опекун Зодиака. Они любят традиции и все, что напоминает им о приятных воспоминаниях с близкими. А потому представители данного знака будут в восторге от класических конфет со вкусом клубники.

Лев - Ferrero Rocher

Ferrero Rocher в золотой фольге и блестящей упаковке непременно подойдут царственным львам Зодиака. Эти огненные знаки уверены в себе, живут смело и любят быть в центре внимания. Львов очень любят, поэтому вполне уместно, что их любимые конфеты нравятся публике.

Дева - M&Ms

Девы, известные своим перфекционизмом, любят, чтобы все было сделано особым образом. Практичные и заботящиеся о своем здоровье, они не часто выходят за рамки своего распорядка дня и не злоупотребляют сладостями. И когда им действительно захочется сладкого, идеальными конфетами для них могут быть только M&Ms.

Весы - Twix

Весы - человек утонченного вкуса. Для этого изысканного знака главное - качество того, что им нравится, а не цена. Однако их трудности в принятии решений могут помешать. К счастью для справедливых и уравновешенных Весов оба шоколадных батончика Twix одинаковые.

Скорпион - Tootsie Pops

У Скорпионов таинственный, глубокий и соблазнительный способ передвижения по миру. Многих людей отталкивает их суровая внешность, но близкие знают, что их отстраненная личность - это всего лишь прикрытие, защищающее их внутреннюю чувствительную и милую сторону. Крепкие снаружи и мягкие внутри Tootsie Pops – идеальные конфеты для Скорпионов.

Стрелец - Pop Rocks

Стрелец любит веселиться, исследовать новые места и знакомиться с новыми людьми. Из-за этого авантюрного духа конфеты Pop Rocks – лучшие для них. Как огненный знак, Стрелец любит драму, поэтому динамичное хлопанье и шипение им очень приятны, отметила астролог Смит. Стрельцы далеки от тишины, поэтому им понравится, что их конфеты не только фруктовые и вкусные, но и шумные.

Козерог - Kit Kat

У Козерогов есть природная склонность к лидерству, которую трудно игнорировать. Как земной знак, им нравится, когда все предсказуемо и последовательно, поэтому они точно знают, чего от них ожидают и как это сделать. Их стремление быть лучшими поможет им далеко продвинуться в жизни, но никто не нуждается в перерыве с Kit Kat больше, чем Козерог, отметила астролог Рози.

Водолей - Milky Way

Водолей - причудливый и не от мира сего. Им может быть трудно общаться с другими, поэтому их ласково называют "пришельцами Зодиака". Баланс в Milky Way между насыщенным шоколадным вкусом снаружи и мягкой начинкой внутри создает идеальную атмосферу для их необычной, но сладкой индивидуальности.

Рыбы - Skittles

Рыбы очень эмоционально гармоничны с другими людьми, а это значит, что они часто играют роль посредника и наставника для своих друзей. Однако это работает только в том случае, если у них есть время перезарядиться. Рыбы не хотели бы ничего больше, чем оказаться где-нибудь за радугой, где их проблемы могут растаять, отметила астролог Смит. Разноцветные Skittles напоминают им об их ярком взгляде на жизнь и дают приятный импульс.

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