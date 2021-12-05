Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, отношения с которыми могут превратиться в настоящую пытку. Изначально они очаруют вас своей заботой и вниманием, а затем будут буквально испытывать ваше терпение и трепать нервы.

Телец

Тельцы по своей природе очень упрямые. Им сложно находить компромисс с другими людьми своего пола, не говоря уже о женщинах. Они считают, что только их мнение имеет право на жизнь. Если вы не готовы всегда им поддакивать и прогибаться, тогда лучше покиньте эту любовную гавань, пока все не зашло слишком далеко.

Раки очень эмоциональны и чаще всего принимают решение не умом, а именно чувствами. Бороться с этим очень сложно, так как женщины не всегда понимают, что вообще происходит у них в голове и в душе. С Раками нужно быть обходительной, тихой и всю себя посвящать семье и быту. Только тогда ваш союз может быть крепким. В противном случае они изведут вас своим переменчивым настроением и постоянными придирками.

Козерог

Отношения с Козерогами - это то еще испытание. Упрямые представители этого знака Зодиака напрочь не хотят меняться, даже если понимают, что какие-то черты их характера просто несносны. Если вы не готовы мириться с таким их нутром, тогда даже не вступайте с ними в отношения, иначе проблем у вас будет выше крыши.

Напомним, в чем встречать и что принесет год Тигра разным знакам Зодиака.

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Автор: Диана Могилевич