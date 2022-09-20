Конец первого осеннего месяца подарит этим людям новые финансовые возможности.

Астрологи рассказали, кому очень повезет с деньгами в конце сентября.

Близнецы

Вас одарят деньгами. Это может быть выигрыш, наследство, подарок в честь какого-то события. Возможно, вам удастся выгодно продать что-то: свою недвижимость, транспорт, ценные бумаги, раритетные вещи.

Рак

Вам могут прийти какие-то выплаты, которых вы не ждете. Скорее всего речь идет о премии, надбавке или какой-то социальной помощи. Это существенно облегчит ваше материальное положение.

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Весы

Вы будете хорошенько вознаграждены за труды, которые совершаете на протяжении последнего времени. Звезды говорят, что вам могут выплатить какой-то бонус.

Рыбы

Ранее у уроженцев этого знака Зодиака была настоящая черная полоса в плане денег: долги, кредиты, займы и постоянные непредвиденные траты. Астрологи утверждают, что в конце сентября 2022 года ситуация наконец выровняется, и вы сможете закрыть все финансовые обязательства, которые угнетали вас.

Напомним, названа лучшая жена по знаку Зодиака.

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