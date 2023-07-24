Они войдут в режим жесткой экономии.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец июля пройдет под несчастливой звездой. Их ждут финансовые проблемы, из которых им придется выбираться.

Телец

Тельцы могут совершить необдуманную крупную покупку. Через несколько дней после нового приобретения они могут подумать, что эта вещь не стоила таких денег, однако уже будет поздно. Представители этого зодиакального созвездия могут лишиться денег на длительное время. Вселенная накажет их за неправильное распределение финансов и за необдуманные поступки. Поэтому в конце июля им придется выживать на те средства, которые у них остались. Новых финансовых поступлений ждать не стоит.

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Рак

Знакомые или близкие могут одолжить у вас денег, а вы по доброте душевной, конечно же, согласитесь на это. Однако астрологи предупреждают, что вам не стоит одалживать деньги тем людям, которые их могут не вернуть. В противном случае вы рискуете остаться без своих сбережений. Кроме того, вам придется затянуть пояс потуже, так как сильно разгуляться на остаток денег вряд ли получится. Если не хотите неопределенное время жить в условиях экономии, тогда не одалживайте денег ненадежным людям.

Скорпион

Скорпионы могут рискнуть и инвестировать свои деньги в какой-то проект. Однако прежде чем это сделать, вам стоит убедиться, что этот проект действительно перспективный. Астрологи говорят, что если вы будете халатно к этому относиться, можете серьезно пострадать в финансовом плане. Вы можете лишиться крупной суммы денег, а вернуть ее будет практически невозможно. Консультируйтесь с юристами перед принятием решения.

Напомним, только два знака Зодиака судьба поставит перед сложным выбором.

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