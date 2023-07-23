Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых конец июля будет очень сложным. Судьба поставит их перед серьезным выбором, от которого будет зависеть их будущее.
Близнецы
Последнее время у Близнецов была "черная" полоса в личной жизни. Они не могли найти себе места из-за беспокойство. Возможно, вы даже узнали об измене любимого человека. Все это могло больно ударить по вам. Астрологи советуют вам больше не терзать себя. Примите наконец-то какое-то решение.
Если вы испытываете боль и разочарование от этих отношений, то попрощайтесь с человеком и не травите себе душу. Если же вы любите партнера и не представляете своей жизни без него, то дайте ему еще один шанс, но помните, что человек, плохо поступивший по отношению к вам один раз, может сделать это снова.
Стрелец
Стрельцы порой теряют баланс между работой и личной жизнью, из-за чего у них возникают проблемы на двух фронтах. Астрологи советуют вам правильно расставить приоритеты. Если вы сейчас настроены исключительно на карьеру, а личные отношения у вас на втором плане, то честно признайтесь в этом партнеру. В противном случае вы будете мучить и его, и себя.
Если же вы хотите построить семью и готовы чем-то пожертвовать ради нее, то постарайтесь договориться с руководством о более свободном графике, чтобы у вас было время для любимого человека. В противном случае у вас может и вовсе не оказаться выбора. Судьба распорядиться вашей жизнью сама.
Напомним, к трем знакам Зодиака вскоре деньги будут плыть рекой.