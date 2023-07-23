Им придется решать что для них важнее.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых конец июля будет очень сложным. Судьба поставит их перед серьезным выбором, от которого будет зависеть их будущее.

Близнецы

Последнее время у Близнецов была "черная" полоса в личной жизни. Они не могли найти себе места из-за беспокойство. Возможно, вы даже узнали об измене любимого человека. Все это могло больно ударить по вам. Астрологи советуют вам больше не терзать себя. Примите наконец-то какое-то решение.

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Если вы испытываете боль и разочарование от этих отношений, то попрощайтесь с человеком и не травите себе душу. Если же вы любите партнера и не представляете своей жизни без него, то дайте ему еще один шанс, но помните, что человек, плохо поступивший по отношению к вам один раз, может сделать это снова.

Стрелец

Стрельцы порой теряют баланс между работой и личной жизнью, из-за чего у них возникают проблемы на двух фронтах. Астрологи советуют вам правильно расставить приоритеты. Если вы сейчас настроены исключительно на карьеру, а личные отношения у вас на втором плане, то честно признайтесь в этом партнеру. В противном случае вы будете мучить и его, и себя.

Если же вы хотите построить семью и готовы чем-то пожертвовать ради нее, то постарайтесь договориться с руководством о более свободном графике, чтобы у вас было время для любимого человека. В противном случае у вас может и вовсе не оказаться выбора. Судьба распорядиться вашей жизнью сама.

Напомним, к трем знакам Зодиака вскоре деньги будут плыть рекой.

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