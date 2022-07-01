Какая будет следующая зеркальная дата и как правильно загадать желание в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Специалисты по эзотерике считают, что дата 07.07.2022 - уникальный магический день, ведь энергетика "семерки" издавна несет в себе множество тайных смыслов. В зеркальную дату значение числа усиливается, а УНИАН рассказывает, что можно делать 7 июля для привлечения удачи.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на июль 2022, чтобы вы смогли запланировать свои дела на удачные даты.

Зеркальная дата 07.07.2022 - значение

"Семерка" - энергетически сильное число, которое в нумерологии является олицетворением мудрости, философии и умения думать. Люди, которым покровительствует "семерка", заметно выделяются из толпы. Они независимы, самодостаточны и высокоинтеллектуальны, как правило, духовно развиты и их совершенно не интересует мнение окружающих.

Уникальный символизм "семерки" замечали всегда, именно поэтому цветов в радуге, чудес света и дней в неделе именно семь. В зеркальную дату цифра семь будет иметь особую силу, умноженную в два раза: это седьмой день месяца и седьмой месяц года.

Что можно делать 7 июля

Самое важное действие дня - ритуал загадывания желания в полночь. Кроме удивительной энергетики числа, в ночь с 6 на 7 июля наступает праздник Ивана Купала, который также окутан множеством мистических поверий.

Для того, чтобы загадать желание, сядьте в комнате одни, возьмите ручку, бумагу и четко сформулируйте мысль. Запишите ее на бумаге, сверните и положите в тайное место. Во время написания визуализируйте желаемое - так оно быстрее сбудется. Наиболее удачное время для разговора со Вселенной - полночь с 6 на 7 июля или любое время с цифрой "7".

Эзотерики рекомендуют 7 июля принять душ, чтобы смыть с себя весь негатив, а утром обязательно умыться чистой водой. Астрологи и нумерологи говорят, что 7 июля также можно:

заканчивать дела и старые проекты;

расставлять точки над "и" в непонятных ситуациях;

идти на примирение с людьми;

выходить замуж и жениться;

планировать будущее.

Считается, что каждые 7 лет организм человека обновляется, поэтому 7 июля вы вполне можете почувствовать невиданный прилив сил и здоровья, постарайтесь мыслить позитивно и сохранить это состояние.

Что нельзя делать 7 июля

В зеркальную дату 07.07.2022 категорически запрещено:

сплетничать и конфликтовать;

поддаваться апатии;

лениться и бездельничать;

завидовать и жадничать;

вспоминать свои прежние ошибки;

попусту расстраиваться и думать о проблемах.

Совмещенная энергетика зеркальной даты и Ивана Купала - это мощный эзотерический толчок для вашей личности, поэтому соблюдайте все рекомендации, чтобы наладить свою жизнь.

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