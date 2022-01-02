Когда будет зеркальная дата в 2022-м году и что делать в этот день - читайте на УНИАН.

Нумерологи и астрологи в один голос твердят, что зеркальные даты - это уникальные дни в году, когда люди могут загадать желание, провести магический ритуал или заняться своим духовным развитием. УНИАН подскажет, в какие дни лучше всего это делать в 2022-м году.

Зеркальная дата 2022 - график мистических дней

Читайте такжеГороскоп карт Таро на январь 2022 года: каким будет первый месяц годаПервым в списке астрологи назвали 22 февраля 2022 года - это, пусть и не первая по очередности, но точно самая важная дата. Все потому, что в ней кроется несколько двоек, она еще и выпадает на 22-е лунные сутки. С точки зрения эзотерики, это абсолютный рекорд и уникальный шанс для всех нас.

В нумерологии двойка означает единство, союз, гармонию и сплоченность. В реальной жизни под двойкой подразумевается объединение двух стихий в единое целое - людей, энергий, ситуаций.

22 февраля 2022 года - удачный день, чтобы выполнить некоторые действия:

составить карту желаний;

написать список важных дел на будущее;

решить все спорные моменты в отношениях;

помириться с близкими;

обучиться чему-нибудь новому;

заключить важный союз или партнерство.

Также специалисты по эзотерике говорят, что в такой день можно играть свадьбу, переезжать или выполнять любые действия, направленные на резкие перемены в жизни.

Если вы будете положительно настроены и отправите во Вселенную мощный энергетический поток, то вскоре получите возможность встретить достойного партнера или обрести стремительный карьерный рост.

Кроме 22 февраля, в году будет еще несколько зеркальных дат: 02 февраля, 12 февраля, 12 декабря и 22 декабря.

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