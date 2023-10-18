По ее словам, есть два сценария развития событий.

Ведьма Мария Тихая сделала расклад на картах Таро и выяснила, может ли в 2024 году закончиться война в Украине.

Как она рассказала на YouTube-канале "Поговорим", ей выпали карты, которые свидетельствуют о том, что это вполне реально. То есть в следующем году Украина может праздновать победу.

Однако, как уточнила Тихая, ей не выпала карта "Суд", а это значит, что есть и второй сценарий развития событий. По ее словам, война может быть заморожена на неопределенное время.

"Я переживаю, чтобы не было паузы, длительного затишья", - говорит ведьма.

Когда закончится война - прогноз Вакулиной

Астролог Ангелина Вакулина сообщила, что в ближайшие полгода война не закончится. При этом вскоре Россия вновь начнет терроризировать Украину, в том числе и Киев.

"Обороты будут набираться очень и очень быстро. Начало третьей мировой войны. Страшный исторический момент, о котором я писала почти два года назад", - добавила Вакулина.

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