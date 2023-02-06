Расклад на картах Таро показывает, что Путина отстранят от власти.

Известная астролог и таролог Людмила Хомутовська ответила на вопрос, который волнует многих украинцев. У нее спросили, закончится ли война в Украине при правлении президента РФ Владимира Путина.

Во время интервью YouTube-каналу TOP она сделала расклад на картах Таро и спрогнозировала, ждать ли завершения полномасштабного вторжения при Путине, или оно сойдет на нет уже при другом главе России.

На уточнение ведущего, будет ли так, что не станет Путина, и закончится полномасштабная война против Украины, Хомутовская сказала:

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"Я все-таки думаю, что закончится Путин - закончится его власть. Это будет одновременно, его там просто уберут... Нам могут сказать, что он сам умер, но не сам... Оно вместе идет (завершение правления Путина и окончание войны, - УНИАН.)".

Ранее астролог Влад Росс назвал Путина трусом и сказал, что вскоре диктатор может закончить войну, развязанную против Украины. Это он может сделать уже в феврале 2023-го, заявив, что все цели выполнены.

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