Мольфарка назвала год, когда закончится война в Украине

По ее словам, следующий год будет решающим.

Известная мольфарка Магдалена Мочиовски сделала прогноз для Украины и рассказала, когда закончится полномасштабная война.

По ее словам, ей "идет цифра 4", а это значит, что большая война будет длиться четыре года.

"Во-первых я скажу то, что говорила в самом начале войны: мне "идет" число 4. И это очень часто подчеркиваю. То есть четыре года. Раньше, к сожалению, как бы мне ни хотелось и это от меня не зависит, окончания войны я не вижу. Четыре года после начала полномасштабной войны, то есть речь идет о конце 2026 года по моим прогнозам", - рассказала Магдалена в комментарии ТСН.

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Она добавила, что в ближайшее время события будут чередоваться - может быть тихо и спокойно, а может быть активная фаза войны.

"Враг будет нас обстреливать, будут и затишья перед каждыми переговорами. Враг пытается загнать нас в угол и заставить нас сделать то, к чему ни страна, ни наша власть не готовы. Я считаю, что мы будем и дальше стоять на той позиции, на которой стоим сейчас", - отметила мольфарка.

Однако, по ее словам, все может закончиться в 2026 году.

"Украина выстоит, я всегда это предполагала", - подытожила Магдалена.

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