При самом пессимистическом раскладе она закончится в следующем году.

Астролог Влад Росс рассказал, что есть два сценария окончания войны в Украине. Первый - боевые действия прекратятся сразу после смерти президента РФ Владимира Путина.

"Очень благоприятный момент для его убийства - в ночь солнцестояния, когда Марс сойдется с Луной в доме его смерти. С 21 на 22 июня идеально совершить ритуальное убийство. То есть это самый оптимистичный сценарий развития событий", - говорит Росс в интервью УНИАН.

Однако, по его словам, есть и пессимистичный сценарий. В данном случае придется ждать дворцового переворота.

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16 мая планета счастья и успехов Юпитер вошел в знак Украины - Тельца. Как говорит Росс, это негативно скажется на России. В предыдущий раз, когда Юпитер был в Тельце, умер Сталин. При такой же небесной комбинации "сняли" Хрущева. Подобных ситуаций было масса, когда армия РФ терпела поражение при таком расположении планет.

"Для Украины это значит то, что будет вывод российских войск с наших территорий. В лучшем случае это произойдет до октября-ноября 2023 года, в худшем - до мая 2024-го", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог назвала точный месяц, когда ВСУ "разорвут" врага.

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