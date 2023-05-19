По словам эксперта, это произойдет уже в ближайшее время.

Астролог Эрика Роялс составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что май будет позорным для "второй армии мира". По ее словам, ожидается контрнаступление ВСУ.

А повлиять на мощь украинской армии может Плутон - планета зачистки и освобождения от балласта и всего отжившего. Кроме того, с 1 мая он стал ретроградным, поэтому ВСУ активизируются и начнут освобождать наши территории от оккупантов.

"Май для врага ожидается позорным. Нашим котикам тоже придется непросто. Но до середины октября у нас ожидается прорыв и масса отвоеванных территорий", - написала астролог на своей странице в Instagram.

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Когда закончится война в Украине - прогноз экстрасенса

Экстрасенс Дмитрий Дульский рассказал, что у Украины есть все шансы победить в полномасштабной войне с Россией уже в этом году.

"Я вижу, что 2024-й год будет мирным для нас. В это время мы должны поставить жирную точку с россиянами", - сказал эксперт в интервью УНИАН.

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