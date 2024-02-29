Бадиян назвал два сценария остановки войны, один из них - полное прекращение боевых действий только в 2027 году.

Астролог Владимир Бадиян сделал прогноз для Украины на 2024 год и выяснил, есть ли у нас шансы закончить полномасштабную войну. По его словам, мы можем получить необходимое оружие, благодаря чему активизируемся на фронте.

В лучшем случае, как он сказал на YouTube-канале "Мой мир", окончание войны может произойти весной 2025 года.

Однако если нам все-таки не дадут оружие, то война может затянуться.

"Если оружия не дадут, то война закончится в 2026-2027 годах, что вероятно. Этот год - год трансформации. Должна быть смена власти, смена среди военных, что мы уже увидели - отставка Залужного. И смена президента тоже произойдет, но не в этом году. Это может произойти в 2025 году. Будет трансформация судебной системы", - добавил Бадиян.

Кроме того, он отметил, что март принесет нам хорошие события.

Напомним, ранее мольфар рассказал, будут ли военным платить по 200 тысяч гривень.

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