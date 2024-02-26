Он сделал расклад на картах Таро и дал ответ.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, будут ли военные зарабатывать по 200 тысяч гривень. Он сделал расклад на картах Таро и объяснил, что они значат.

По словам мольфара, пока он не видит, что эта идея станет реальностью. В программе "Фабрика предсказаний" он отметил, что это все пока на стадии только красивых слов.

""Туз кубков" очень эмоциональная, красивая карта, но по факту мы не будем иметь такик суммы. Это нереально. Откуда возьмутся 200 тысяч нашим военным?" - сказал Гордеев.

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Он добавил, что даже если и произойдет такое, что военным повысят зарплату до такой суммы, то большую часть они будут тратить на оружие и вещи, которые им нужны на войне.

"И только 10 тысяч они будут оставлять, так сказать, на семью", - добавил Макс Гордеев.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский сообщил, что законопроект о повышении зарплаты военным, скорее всего, рассмотрят после мобилизации.

Он добавил, что поддерживает такую инициативу Владимира Зеленского, но у него есть вопрос: откуда взять эти деньги?

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