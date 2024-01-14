По его словам, все ближайшие события будут способствовать окончанию войны.

Астролог Алакх Ниранджан рассказал, что весной 2024 года Украина получит необходимую помощь для борьбы с российской агрессией. В этот же период в самой России будут происходить события, которые сыграют на руку военным ВСУ.

В интервью Наталье Влащенко Алакх отметил, что у ВСУ будет много преимуществ на поле боя.

"Украина получит всю необходимую поддержку в середине весны, в России весной изменится режим – он станет еще жестче, экономика РФ будет еще больше страдать к лету 2024 года, поэтому на фоне всех этих моментов украинское наступление будет успешным, российские войска будут оставлять позиции целыми частями", – сообщил он.

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Данная ситуация, по словам астролога, приведет к тому, что в сентябре могут начаться перегоры между Украиной и Россией. Алакх говорит, что они будут происходить на условиях Украины.

Однако он отметил, что нам важно изменить Конституцию к весне 2025 года, иначе может быть возобновление войны.

"Украине нужно понимать, что это все временно и только для того, чтобы у Украины было время перестроиться и изменить Конституцию к весне 2025 года. Если этого не произойдет, возможно возобновление войны", - добавил астролог.

Напомним, ранее экстрасенс рассказала, когда ВСУ погонят оккупантов взашей.

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