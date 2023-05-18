По словам Дульского, у диктатора может быть рак.

Экстрасенс Дмитрий Дульский в интервью УНИАН рассказал, что у Путина есть неизлечимая болезнь. Карты Таро указывают на то, что у него может быть даже онкология.

По словам эксперта, Путин уже давно мог умереть, но с помощью всевозможных оккультных практик ему постоянно продлевают существование.

Сейчас, продолжил Дульский, президент РФ находится в больнице или в изоляции от окружающих. Он добавил, что тех людей, которых мы сейчас видим, это двойники диктатора.

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"Да, Путин болеет и болеет серьезно. Но эти люди – это действительно двойники. Не в плане того, что Путина похоронили и вместо него выставили каких-то актеров. Он где-то находится: в кремлевской больнице или у себя в каких-то загородных апартаментах. Просто на публике мы видим абсолютно другого человека", - добавил Дульский.

Смерть Путина - прогноз экстрасенса Шептицкого

Экстрасенс Роман Шептицкий уверен, что Путина уже нет в живых. Он считает, что диктатор умер семь-восемь лет назад. Сейчас важно, продолжил эксперт, чтобы пришел крах путинской системе.

"В течение лета у них будут нарастать внутренние бунты, активизироваться оппозиционная сила, которая борется против путинской коалиции. Также в стране-агрессоре будут продолжаться взрывы и пожары, пока не будет свергнута власть", - сказал Шептицкий.

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