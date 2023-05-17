Экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН рассказал, что ждет украинцев летом, какие дни июня будут самыми опасными, будет ли глобальное контрнаступление, и когда закончится война.

Роман, дайте, пожалуйста, прогноз на лето. Чего ждать украинцам?

Лето 2023 года для Украины является действительно важным и знаковым. Это время, когда в темной комнате включается свет. То есть будет определенное прозрение, будут приниматься важные решения и подписываться документы.

Вполне вероятно, что именно летом Украина вернет оккупированные территории, особенно южные направления - Херсонская и Запорожская области. Также будет интенсивное продолжение контрнаступления.

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Кроме того, в этот период мы получим еще большую помощь - и вооруженную, и техническую, и материальную. Идет энергия возвращения того, как было раньше. Это означает, что ситуация в стране будет такой, какой была до полномасштабного наступления. То есть мы можем вернуться к своим границам, как было до 24 февраля 2022 года, а впоследствии выгоним оккупантов из Крыма и Донбасса.

Также идет энергия усиления, восстановления и защиты. Это очень важно, ведь карта "Шестерка кубков" говорит о том, что есть угроза массированных обстрелов, особенно ночью. Потому что враг хочет сорвать наше контрнаступление, но ему это не удастся. Кроме того, оккупанты не планируют самостоятельно покидать наши территории, поэтому только силой мы можем их выгнать.

Россия боится нашего контрнаступления. Могут ли быть массированные обстрелы из-за этого?

Да, ближайшие несколько недель будет угроза ракетных обстрелов. Сейчас любой город может быть в зоне опасности. Если раньше Западную Украину не трогали, то сейчас даже она может оказаться под ударом. Больше всего от обстрелов будут страдать мирные люди. Россия хочет посеять страх среди населения. Однако агрессору все равно не удастся это сделать.

В любом случае на первом месте под угрозой северные, южные и восточные территории, которые приближены к линии фронта, на втором месте - центральные, на третьем - западные.

Какие дни июня будут самыми опасными?

Враг обычно привязывается к определенным праздникам, поэтому самыми опасными могут быть дни, когда украинцы празднуют государственные или религиозные праздники. Однако отмечу, страна-террорист будет усиливать обстрелы по нашим городам в те дни, когда будет терпеть поражение. Что это значит? ВСУ будут выгонять оккупантов, в результате чего Россия будет мстить. Например, во время финала Евровидения-2023, когда выступала группа TVORCHI, Россия обстреливала их родной город - Тернополь. Именно в такие моменты можно ожидать от врага новых атак.

Россия уже более года уничтожает наши города, убивает мирное население, не жалея никого. Скажите, возможны ли этим летом теракты?

Угроза терактов никуда не делась. Надо быть очень осторожными в дни религиозных и государственных праздников, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно если вы находитесь в местах большого скопления людей. Также слушайте свой внутренний голос, ведь он подскажет, где сейчас опаснее всего.

Кстати, можно заметить, что в последнее время очень выросли цены. Будет ли сохраняться такая динамика и дальше?

Тотального коллапса или резкого поднятия цен не будет. Однако мы можем увидеть более крупные суммы за коммунальные услуги, могут подорожать продукты. То есть определенное повышение цен может происходить, но это не будет массово.

Задам вам еще самый популярный вопрос среди украинцев: когда умрет Путин?

Я и дальше придерживаюсь своей теории, что Путина уже нет, как минимум, лет семь-восемь. А когда придет крах путинской системе и всем его двойникам? Я считаю, что с каждым днем крах все активнее приближается. В течение лета у них будут нарастать внутренние бунты, активизироваться оппозиционная сила, которая борется против путинской коалиции. Также в стране-агрессоре будут продолжаться взрывы и пожары, пока не будет свергнута власть.

Какова вероятность того, что российская власть будут свергнута уже в этом году?

Вы же понимаете, что система, которая строилась много лет, не может быть сброшена за несколько месяцев. Это вопрос не одного года. Но процесс деградации и разрушения в России сейчас активен. Более того, каждое их нападение на Украину - это очередной шаг в пропасть.

И напоследок скажите, когда закончится полномасштабная война?

Я всегда говорил, что в течение этого года есть все шансы выбить врага с южного направления, продолжить освобождение Крыма и Донбасса, и есть все шансы, чтобы хотя бы достичь этих побед и потом дальше возвращаться к своим границам, которые были в 1991 году.

Однако покоя в Украине не будет до 2027 года. Это не значит, что будут активные боевые действия, однако по энергиям идет модель Израиля - тихо, тихо, тихо, а потом обстрел. Имея такую соседку, как Россия, мы не можем быть уверенными в том, что нас никто не тронет.

Сказать, что война закончится в этом году, не могу стопроцентно. Такая вероятность есть, но на это влияет много факторов. То же касается отмены военного положения. Возможно, осенью это случится, но ситуация может корректироваться.