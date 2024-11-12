Большое ноябрьское полнолуние произойдет в знаке Тельца.

Полная Луна, которая взойдет в середине ноября 2024, называется Бобровой. Также в последнем месяце осени мы сможем наблюдать последнее суперлуние года. Каким будет этот день - рассказываем в материале.

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Что такое Бобровая Луна

Своё название Луна получила от древних индейских племен. Они называли полнолуния, наблюдая за особенностями каждого месяца - было замечено, что в ноябре бобры начинают подготовку к зиме. Второе название этого полнолуния - Морозная Луна. Есть и другие, например:

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Белая Луна - у китайцев;

Темная Луна - у кельтов;

Снежная Луна - у викканов;

Луна Торговли - у чероки.

Кукурузной и Цветочной ноябрьскую Луну прозвали в Южном полушарии, где сейчас весна.

Когда полнолуние в ноябре 2024

Полная Луна взойдет 16 ноября в 23:29 по киевскому времени (21:29 GMT).

Это полнолуние будет четвертым и последним суперлунием в этом году. Спутник в момент полнолуния на своей орбите будет находиться максимально близко к Земле (в перигее), и полная Луна будет выглядеть на 7% больше и на 16% ярче, чем обычно.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние 16 ноября - советы астрологов

Полнолуние произойдет в знаке Тельца - символе материальной стабильности, комфорта и наслаждения. По мнению астрологов, Луна способна перенимать энергию созвездия, в котором она находится. То есть, это полнолуние будет касаться тем, которыми управляет Телец - богатство, доход, материальные блага и физический мир, в котором мы живем.

Полнолуния часто приносят повышенные эмоции, импульсивное поведение и драматические события, но ноябрьское само по себе будет позитивным. Единственный его нюанс - это соединение с Ураном, который может привнести суету, хаос и нервозность в действиях. В то же время Уран - это также неординарность и креативность, поэтому творческий подход способен нивелировать весь негатив.

Полнолуние 16 ноября в Тельце, по информации астрологов, может повлиять на карьеру и здоровье, особенно у Водолеев. Тельцы, Водолеи, Скорпионы, а главное, Козероги могут добиться успеха в своей деятельности в этот период - заявить о себе и выйти на новый уровень.

Полная Луна принесет много изменений, но все будут положительными.

Что можно делать в полнолуние 16 ноября:

заниматься финансовыми и имущественными вопросами;

устраиваться на работу;

начинать ремонт или строительство;

мириться;

заканчивать дела;

заниматься творчеством.

В то же время в полнолуние в Тельце не стоит поддаваться сиюминутным импульсам и совершать незапланированные поступки.

Что нельзя делать в полнолуние в 16 ноября:

принимать важные решения;

конфликтовать, отвечать на провокации;

переутомляться;

заключать рискованные финансовые сделки, пускать деньги на ветер.

В это время советуют отложить визит к врачам и операции, а также дальние поездки - на дорогах могут возникнуть нештатные ситуации.

В период этой полной Луны, говорят астрологи, важно открыться миру и взглянуть на него другими глазами. Не держите то, что уходит из жизни - значит, это вам уже не нужно, но свободное место пригодится. Если до полнолуния вы сами уже делали шаги, чтобы избавиться от лишнего, то 16 числа уже увидите первые результаты.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2024 - когда будут благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

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