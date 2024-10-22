Как меняются фазы Луны в ноябре 2024, когда будут благоприятные дни месяца.

Ноябрь 2024 начнется с новолуния - лунный цикл практически совпадет с календарным. Когда ожидать полнолуние, какие дни будут наиболее удачные, а когда планы лучше перенести - смотрите подробный лунный календарь на ноябрь 2024.

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Фазы Луны в ноябре 2024 и их влияние

Лунный цикл длится 29,5 дня в среднем, за это время Луна проходит четыре фазы:

Видео дня

новолуние - начало цикла, спутник Земли не виден на небе, так как не освещается Солнцем, этот период принято считать неблагоприятным;

растущий серп, первая четверть и растущая Луна - время от новолуния до полнолуния, Луна растет, в этот период хорошо начинать новое;

полнолуние - спутник на пике, полностью освещен Солнцем, но эта фаза Луны считается неблагоприятной;

убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - время от полнолуния до новолуния (следующего), Луна убывает, считается, что в этот промежуток лучше всего избавляться от того, что мешает двигаться вперед.

В ноябре 2024 новый лунный цикл начнется вместе с календарным, поэтому они совпадут.

Как меняются фазы Луны в ноябре 2024:

новолуние - 1 ноября;

Луна растет - со 2 по 15 ноября;

полнолуние - 16 ноября;

Луна убывает - с 17 по 30 ноября.

Солнечного и лунного затмений не будет.

Лунный календарь на ноябрь 2024

С точки зрения астрологии в лунном календаре есть как благоприятные, так и неблагоприятные дни для разного рода начинаний и дел:

самые благоприятные дни месяца: 2, 5, 28 ноября;

благоприятные дни в целом: 7, 8, 14, 23, 29 ноября;

самые неблагоприятные дни: 12, 13 ноября;

неблагоприятные в некоторых сферах: 3, 6, 10, 19, 20, 24, 27, 30.

Неоднозначным считается также время новолуния и полнолуния - 1 и 16 ноября. Все остальные дни - нейтральные.

Считается, что в неблагоприятные дни месяца не стоит начинать что-либо - начатое дело может стать неактуальным в скором времени из-за сложившихся обстоятельств, а если вы и достигнете цели, то только путем больших проб и ошибок. В то же время некоторые дни могут быть неблагоприятными в некоторых сферах жизни, но в других - очень даже удачными.

Благоприятные дни в ноябре 2024 по сферам выглядят так:

начинания: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14;

финансы: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15;

работа: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15;

любовь: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20;

свадьба: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28;

зубы: 5, 6, 7, 8, 14, 15;

поездки: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 30.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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