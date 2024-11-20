Влияние последнего в этом году ретроградного Меркурия почувствуют на себе абсолютно все.

В астрологии понятие ретроградности той или иной планеты означает, что небесное тело будет вращаться в обратном направлении. Не на самом деле, конечно, а иллюзорно. Тем не менее, почти всегда ретроградный Меркурий вносит существенные изменения в жизнь людей.

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Что такое ретроградный Меркурий в конце года

Ретроградный Меркурий - это явление, которое может случаться несколько раз в году. В народе бытует шутка, что абсолютно все неудачи в жизни, а также странное поведение людей можно "спихнуть" на движение планеты. Верить в это или нет - выбор индивидуальный, но нельзя не согласиться, что в такие периоды жизнь как будто действительно приносит больше "сюрпризов", чем обычно.

Для того чтобы успеть подготовиться хотя бы морально, важно знать, когда начнется и когда закончится ретроградный Меркурий, который станет последним в 2024 году. Астрологи называют две даты - 26 ноября, как начало, и 15 декабря - конец соответственно. Пройдет движение планеты в знаке Стрельца.

Кого и как затронет ретроградный Меркурий - прогноз

Своими глазами увидеть обратное движение планеты не получится, потому что она "пятится" между Землей и Солнцем, а свет мешает лицезреть движение. Однако то, что происходит с человеком в ретроградный Меркурий, можно ощутить и без наблюдений.

Важно понимать, что с 26 ноября небесное тело будет двигаться назад в компании с Марсом, поэтому "удар" окажется двойным. Астрологи напоминают, что период ретроградности - это не конец света, а наоборот - чудесная возможность исправить свои ошибки прошлого. Для того чтобы знать, над чем конкретно работать, если Меркурий ретроградный вместе с Марсом, стоит разобраться в сферах влияния планет:

Меркурий отвечает за интеллект, эрудицию, коммуникацию, способы самовыражения, память, манеру общения, красноречие, поведение. Тем, как вы проявляетесь в обществе, руководит именно эта планета.

отвечает за интеллект, эрудицию, коммуникацию, способы самовыражения, память, манеру общения, красноречие, поведение. Тем, как вы проявляетесь в обществе, руководит именно эта планета. Марс - это агрессия, воинственность, сексуальность, страсть, желания, активные действия, гнев, решительность, нападение и защита, эмоции, физическая активность. Соответственно, любые проявления вышеперечисленного контролирует он.

Когда будет ретроградный Меркурий в 2024 году, важно починить всё то, что сломано в жизни, тогда проблемные ситуации вас больше не коснутся. Также астрологи намекают, что могут появиться старые знакомые - скорее всего, периода конца лета текущего года. Эти люди также нужны, чтобы разрешить какие-то задачи.

В целом, сильно "трясти" с 26 ноября по 15 декабря будет тех, кто откладывал решение тех или иных вопросов в "долгий ящик" и тех, у кого всё отлично, кому ничего менять и чинить не нужно - планеты обязательно позаботятся о том, чтобы вам было, чем заняться.

Нейтральной можно назвать ситуацию, когда человек плывет по течению, не строит никаких планов и ничего менять не собирается. У него может произойти "откат" назад - примерно до первых чисел октября. Жизнь будет проходить именно так, как тогда, чтобы вы еще раз на нее посмотрели и подумали, правильно ли вы поступаете.

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