Лунное затмение в этом месяце получило название "Кровавое" из-за оттенка, который приобретет спутник нашей планеты, находясь в ее тени. С точки зрения астрологии, лунные затмения - это всегда предвестник дурных новостей и событий, поэтому следует быть особенно осторожными. УНИАН расскажет, когда лунное затмение 2022 и что нужно знать об этой дате.
- Лунное затмение 16 мая 2022 - время, дата и особенности
- Что нельзя делать в лунное затмение 16 мая 2022
- Что можно делать в лунное затмение 16 мая 2022
Ранее мы напоминали, что с 30 апреля по 16 мая длится коридор затмений 2022.
Лунное затмение 16 мая 2022 - время, дата и особенности
Луна окажется в тени Земли 16 мая в 07:11 по Киеву. Спутник земли будет находиться в зодиакальном знаке Скорпиона. И в этот же день, буквально через 5 минут после затмения, наступит полнолуние 2022 в мае.
Астрологи говорят, что конкретно это затмение не будет особенно страшным или разрушительным. Оно, скорее, окажется трансформационным с точки зрения вашей личности. Многим людям придется переосмыслить свою жизнь и выбрать путь, по которому они будут двигаться дальше.
При благоприятном расположении планет в натальной карте, у некоторых людей могут открыться паранормальные способности, появиться тяга к знаниям предков или вещие сны - используйте эту информацию для того, чтобы улучшить свою жизнь.
Что нельзя делать в лунное затмение 16 мая 2022
Мистический период чреват последствиями - люди в периоды затмения не могут контролировать свои эмоции, поддаются страху, панике или агрессии. Вам, чтобы уберечь себя и свою психику, лучше отказаться от:
- конфликтов и общения с негативными людьми;
- начала новых отношений;
- венчания или свадьбы;
- займа денег или выдачи их в долг;
- лжи, малодушия, вранья и скверных поступков.
Будьте осторожны - именно в период коридора затмений и лунного затмения могут обостриться старые болезни или проблемы, на поверхность выйдут все нерешенные конфликты. Старайтесь мыслить здраво и решать трудности без психологического вовлечения.
Что можно делать в лунное затмение 16 мая 2022
Трансформационный период затмения - отличная возможность избавления от того, что вам не нравится. Можете уделить время себе, сесть в тишине и подумать, что в вашей жизни лишнее, а затем мысленно отпустить это. Умение распрощаться с прошлым - важный навык, который необходимо приобрести.
Более того, в лунное затмение люди, которые не решают свои проблемы, а откладывают их, столкнутся с еще большим ворохом препятствий. Даже могут впасть в депрессию или апатию. Именно поэтому используйте такой мощный мистический день правильно и направьте свою энергию на благо.