Что нельзя делать в коридоре затмений и чем обернется для украинцев лунное затмение 2022 - узнайте в материале УНИАН.

Лунное затмение в этом месяце получило название "Кровавое" из-за оттенка, который приобретет спутник нашей планеты, находясь в ее тени. С точки зрения астрологии, лунные затмения - это всегда предвестник дурных новостей и событий, поэтому следует быть особенно осторожными. УНИАН расскажет, когда лунное затмение 2022 и что нужно знать об этой дате.

Ранее мы напоминали, что с 30 апреля по 16 мая длится коридор затмений 2022.

Лунное затмение 16 мая 2022 - время, дата и особенности

Луна окажется в тени Земли 16 мая в 07:11 по Киеву. Спутник земли будет находиться в зодиакальном знаке Скорпиона. И в этот же день, буквально через 5 минут после затмения, наступит полнолуние 2022 в мае.

Астрологи говорят, что конкретно это затмение не будет особенно страшным или разрушительным. Оно, скорее, окажется трансформационным с точки зрения вашей личности. Многим людям придется переосмыслить свою жизнь и выбрать путь, по которому они будут двигаться дальше.

При благоприятном расположении планет в натальной карте, у некоторых людей могут открыться паранормальные способности, появиться тяга к знаниям предков или вещие сны - используйте эту информацию для того, чтобы улучшить свою жизнь.

Что нельзя делать в лунное затмение 16 мая 2022

Мистический период чреват последствиями - люди в периоды затмения не могут контролировать свои эмоции, поддаются страху, панике или агрессии. Вам, чтобы уберечь себя и свою психику, лучше отказаться от:

конфликтов и общения с негативными людьми;

начала новых отношений;

венчания или свадьбы;

займа денег или выдачи их в долг;

лжи, малодушия, вранья и скверных поступков.

Будьте осторожны - именно в период коридора затмений и лунного затмения могут обостриться старые болезни или проблемы, на поверхность выйдут все нерешенные конфликты. Старайтесь мыслить здраво и решать трудности без психологического вовлечения.

Что можно делать в лунное затмение 16 мая 2022

Трансформационный период затмения - отличная возможность избавления от того, что вам не нравится. Можете уделить время себе, сесть в тишине и подумать, что в вашей жизни лишнее, а затем мысленно отпустить это. Умение распрощаться с прошлым - важный навык, который необходимо приобрести.

Более того, в лунное затмение люди, которые не решают свои проблемы, а откладывают их, столкнутся с еще большим ворохом препятствий. Даже могут впасть в депрессию или апатию. Именно поэтому используйте такой мощный мистический день правильно и направьте свою энергию на благо.

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