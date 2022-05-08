Чем опасен коридор затмений в мае и как уберечь себя в этот непростой период - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи и астропсихологи напоминают, что солнечное затмение 2022 открыло коридор затмений этой весны. Длится он будет с 30 апреля до 16 мая и закончится тоже затмением, но лунным. УНИАН выяснил, что повлечет за собой коридор затмений 2022.

Будьте осторожны - коридор затмений также охватывает опасные даты 2022 года, в которые нужно быть особенно внимательными.

Коридор затмений 2022 - даты и особенности

Как мы уже сказали, коридор затмений этой весны начался с солнечного затмения 30 апреля, а закончится полным лунным затмением 16 мая. Эзотерики утверждают, что каждый период затмений - это своеобразная трансформация для осознанных людей. У вас есть возможность разрушить старые привычки и круто изменить свою жизнь.

Это уникальный период, который особенно хорошо ощущают люди с сильной энергетикой. Именно во время коридора затмений можно избавиться от нелюбимой работы или неверного мужа, а также переехать или заняться тем, о чем давно мечтали.

Коридор затмений 2022 - что нельзя делать

В период затмений существуют определенные правила и запреты, которые нужно учитывать, иначе вы рискуете всерьез разгневать Вселенную. С момента солнечного затмения до лунного нельзя:

летать на самолетах;

ругаться и ссориться;

суетиться и торопить события;

пытаться завладеть тем, что вам не принадлежит;

поддаваться провокациям;

руководствоваться эмоциями.

Коридор затмений - тяжелый период, особенно критичной считается дата 16 мая, когда полностью исчезнет луна. В истории такие даты, обычно, приходились на эпоху эпидемий, войн или серьезных катастроф.

Коридор затмений 2022 - что делать можно

Астрологи говорят, что пугаться не стоит - луна и солнце не принесут вам вреда, если вы направите свою энергию в мирное русло. С 30 апреля по 16 мая лучше всего:

проводить время с близкими;

медитировать, заниматься йогой;

высыпаться и отдыхать;

молиться, поститься, изучать духовные практики;

ходить в церковь или к святым местам;

навести порядок в своей голове и в жизни.

Эксперты рекомендуют в этот период обратить внимание на то, что происходит с вами в жизни. Коридор затмений обнажает все кармические задачи и "подсвечивает" проблемные участки личности и судьбы.

У вас будет уникальная возможность разобраться в себе и избавиться от людей или событий, которые вас угнетают. Главное - не бояться и помнить о том, что все в жизни происходит именно так, как должно.

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