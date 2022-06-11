Украинцев больше всего сейчас волнует вопрос, когда же завершится война в нашей стране.

Астролог Валентина Виттрок рассказала, что в августе 2022 года Марс на целых восемь месяцев войдет в знак Близнецов. Это принесет Украине уменьшение интенсивности боевых действий и, возможно, завершение войны.

Как пояснила астроэксперт ТСН, это также предрекает общение на всех уровнях – проще говоря, энергия агрессивной и воинственной планеты уйдет в слова.

"Вполне возможно, что в это время начнутся плодотворные переговоры между противоборствующими сторонами, которые закончатся заключением мирного договора – вероятнее всего, это произойдет накануне Дня Независимости", - прогнозирует Виттрок.

Она добавила, что, вероятно, этот договор будет промежуточным и временным. Но, уверяет астролог, огонь прекратится. Однако локальные столкновения будут продолжаться то здесь, то там.

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