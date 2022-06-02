По словам эксперта, Украина нанесет России сокрушительный удар.

Астролог Наталья Нестеренко заявила, что осенью 2022 года будет решающая битва Украины с Россией.

По ее словам, она начнется с сентября и продлится до зимы 2023 года. То есть, скорее всего, именно в 2023 году в Украине могут прекратиться боевые действия.

"Кульминационный этап этого противостояния (между Россией и Украиной, - ред.) придется на третью, решающую фазу, которая начнется с сентября 2022 и продлится до января-февраля 2023. В ее рамках состоится решающая битва между альтернативными мирами и ценностями, в ходе которой, по всей логике эволюционных процессов, старому миру должно быть нанесено поражение", - написала Нестеренко на своем сайте.

Она отметила, что Россия потерпит поражение в развязанной войне. По словам астролога, Украина нанесет сокрушительный удар Путину - он будет пытаться выживать.

"В это же время способности и возможности Украины отстаивать свою свободу усиливаются, в том числе благодаря поддержке союзников", - добавила астролог.

Напомним, полнолуние в июне сулит Украине мощные бомбардировки.

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