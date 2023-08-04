Представителям этих знаков Зодиака очень повезет.

Тарологи составили гороскоп на выходные, суббота и воскресенье принесут представителям трех знаков Зодиака невероятные события. Наконец-то наступит их звездный час, все мечты начнут сбываться. Кому повезет - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Весы

Весы получат шанс "оторваться" по полной. Вас ждут невероятные приключения, наполненные только радостью и счастьем. Забудьте обо всем плохом и не омрачайте свои выходные мыслями о негативе.

Карты Таро указывают на то, что отдых пойдет Весам на пользу. Позвольте себе получить новые впечатления, не засиживайтесь дома. О работе и других делах начинайте думать лишь в понедельник.

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Стрелец

Стрельцы насладятся покоем, о котором они так давно мечтали. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, устройте "детокс" и отдохните от общества. Так вы сможете обрести гармонию, которая поможет вам справиться со всеми задачами.

Если же вам не нравится проводить время в одиночестве, пригласите к себе друзей. Однако впускать в дом стоит лишь тех людей, которым вы доверяете. Не позволяйте врагам подобраться к вам слишком близко.

Рыбы

Тарологи сулят Рыбам невероятные выходные. Настанет ваш звездный час, а потому будьте готовы к тому, что к вам будет приковано внимание всех вокруг. Грейтесь под лучами славы и ничего не бойтесь.

Представители этого знака Зодиака получат возможность воплотить в жизнь свою заветную мечту. Однако для этого нужно приложить максимум усилий. Вам нужно решиться на борьбу за свое счастье.

Напомним, ранее стало известно, что жизнь двух знаков Зодиака сильно испортится.

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