Каждый знак Зодиака по-разному расценивает окружающих его людей и обстановку.

Для каждого человека есть базовые потребности в течение дня – это еда, вода, воздух, жильё и сон. Когда эти основные нужды удовлетворены, встают вопросы физиологического комфорта. Кроме того, некоторые люди стремятся к духовному росту, осознанности и самосовершенствованию, чтобы действительно жить в гармонии с собой. Но гарантируют ли эти вещи счастье?

Это зависит от каждого человека. Каждый знак зодиака по-своему воспринимает мир, людей и обстоятельства. И именно исходя из характеристик каждого Знака, можно лучше понять, что приносит ему радость, пишет Your Tango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Вам нужна конкуренция, даже если единственный соперник – это вы сами. Вам необходимы вызовы, приключения и возможность проверять свои границы. Чем сложнее испытание, тем лучше. Вы любите побеждать, особенно когда это заслуженно.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Вам нужен уютный дом, в котором можно расслабиться. Вы любите окружать себя красивыми вещами и наслаждаться комфортом. Ваш дом – это ваша крепость, где можно укрыться от стресса и неприятностей внешнего мира.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для вас нет ничего лучше увлекательной беседы. Интеллектуальная связь с собеседником питает вашу душу. Вы не просто любите говорить – вам важно, чтобы другой человек был так же вовлечён в диалог, как и вы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вам нужна семья. Очень важно чувствовать, что есть люди, которые вас любят, защищают и поддерживают. Вам необходима тёплая атмосфера, забота, объятия и возможность опереться на плечо близкого человека. Даже если ваша "семья" состоит не из родных, а из тех, кто выбрал вас и кого выбрали вы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вам нужно восхищение. Будучи центром внимания и лидером, вы обычно получаете свою порцию похвалы и признания. Вам важно чувствовать, что вас любят, ценят и говорят о вашей уникальности. Чем больше комплиментов и восторженных отзывов – тем лучше.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для счастья вам нужно признание ваших заслуг. Вы хотите, чтобы окружающие видели и ценили вашу гениальность, умение решать проблемы и быть незаменимым человеком. Если бы существовал титул "гений мира", вы бы с радостью его приняли.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вам нужно то, о чём мечтали хиппи 60-х: мир и любовь. Негативная энергия и конфликты вас угнетают. Вы наслаждаетесь романтическими отношениями и нуждаетесь в партнёре, который будет заботиться о вашем счастье.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вам важны доверие и личное пространство. Если вы не чувствуете себя в безопасности рядом с человеком или в определённой среде, вам становится некомфортно. Вы цените честность в других, хотя сами не всегда откровенны.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вам нужно путешествовать. Нет ничего более радостного, чем оказаться в новом месте, исследовать неизведанное. Обязательства и рутина делают вас несчастным – вам важно ощущение свободы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для счастья вам нужен контроль над ситуацией. Да, это делает вас немного педантичным, но при этом невероятно эффективным. Вам важны правила, порядок и предсказуемость – в таком окружении вы достигаете лучших результатов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вам нужна свобода мысли. Вы уникальны и любите свою независимость. Вас радует возможность придумывать новые идеи, философии и концепции. Вы счастливее всего, когда решаете сложные головоломки и находите нестандартные решения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вам необходим творческий выход – будь то рисование, музыка, письмо или просто размышления в уединении. Вы любите мечтать, погружаться в свои фантазии и выражать себя через искусство.

Ранее УНИАН сообщал, что конец недели принесет большое счастье трем знакам Зодиака.

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