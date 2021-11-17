Как привлечь мужчину, который нравится, и не допустить ошибку - читайте на УНИАН.

Давно прошли те времена, когда женщины томно вздыхали у окна, ожидания принца на белом коне. Двадцать первый век диктует новые правила: хочешь замуж - проявляй инициативу. УНИАН расскажет, как завоевать мужчину Льва или любого другого знака Зодиака, чтобы обрести личное счастье.

Ранее мы говорили о том, кто они - хорошие отцы по знаку Зодиака.

Как завоевать водные знаки Зодиака

Рак (22 июня - 22 июля)

Представитель этого знака - чувственная натура, у которой, как правило, очень много комплексов и страхов, хотя он в этом никогда не признается. В то же время, он романтичен, любит детей и ценит семью. Для того, чтобы завоевать Рака, вам нужно стать ему другом, уметь выслушать и поддержать. Важно разделять его инициативу и хвалить за стремления, а также всегда отлично выглядеть. Не лишним будет иногда давать поводы для ревности, чтобы в нем проснулся дух соперничества.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионы - сложные люди с эксцентричным характером. Им нужны эмоции и страсть, потому что рутина и скука - худшее, что может произойти с таким человеком. Желая покорить Скорпиона, постарайтесь не навязываться, иначе мужчина быстро потеряет интерес. Будьте готовы к сексуальным экспериментам и оставайтесь загадкой, не раскрывая себя, как книгу.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Это самый загадочный из всех знаков Зодиака. Они могут быть нежными и чувственными, а потом резко закрыться в себе. Если хотите влюбить в себя такого мужчину, пригласите его на свидание сами, но будьте готовы к некой отрешенности. Чаще подбадривайте его и говорите приятные вещи - это повышает самооценку.

Как завоевать огненные знаки Зодиака

Овен (21 марта - 20 апреля)

Импульсивный Овен - серьезное испытание для девушки. Если уж вы решили, что хотите быть вместе с таким человеком, приготовьтесь уступать. Позволяйте Овну решить ваши проблемы - чаще просите помощи. Принимайте его точку зрения и никогда не спорьте - это бессмысленно. Хвалите и поддерживайте его, даже если у него семь пятниц на неделе.

Читайте такжеАстрологи назвали идеальную пару по гороскопу для каждого знака ЗодиакаЛев (23 июля - 21 августа)

Львы очень самолюбивы, харизматичны и привлекательны. По натуре такой мужчина - охотник и лидер, критиковать его или сомневаться в нем - смерти подобно. Для того, чтобы покорить сердце Льва, ни в коем случае не спорьте с ним. Оттачивайте свои манеры - такие мужчины не любят простушек. Будьте добры, образованны и самодостаточны, тогда Лев влюбится без памяти.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Яркие и талантливые мужчины-Стрельцы никогда не выберут себе заурядную девушку. Если хотите быть ему интересной - читайте книги и развивайтесь, как личность. В первую очередь, ему должно быть с вами интересно. Будьте веселой и общительной, а также ни в коем случае не цепляйтесь за него и не ущемляйте свободу, иначе сбежит.

Как завоевать земные знаки Зодиака

Телец (21 апреля - 21 мая)

Зачастую, Тельцы - одни из самых лучших партнеров. Они добрые, порядочные и надежные. Главное, что вы должны сделать - никогда не пытаться вызвать у Тельца ревность. Они жуткие собственники и терпеть подобное не станут. Окружите мужчину заботой, вкусно кормите и не обманывайте, тогда получите желаемое.

Читайте такжеКакие знаки Зодиака в новогоднюю ночь могут встретить свою судьбуДева (22 августа - 23 сентября)

Девы - невероятные перфекционисты. Астрологи говорят, что эти представители знака всегда и всё контролируют. Завоевать его нельзя - он должен выбрать вас сам. Чтобы ускорить процесс, разделяйте с ним его интересы. Будьте начитанной - мужчины-Девы ценят ум. Постарайтесь умерить расточительность - ваш избранник, скорее всего, не оценит такого отношения к финансам.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Мужчины, рожденные под знаком Козерога, считаются одними из самых трудных для завоевания. Они практичны, трудолюбивы и амбициозны, поэтому, если хотите, чтобы такой человек обратил внимание, поддерживайте избранника во всем. Он должен знать, что с вами безопасно. Звезды также советуют вам знать чувство меры, так как Козероги выбирают скромных и воспитанных девушек.

Как завоевать воздушные знаки Зодиака

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ветреный и непостоянный Близнец - это всегда душа компании. Он общительный и жизнерадостный, девушек предпочитает таких же. Не ограничивайте его свободу, если хотите, чтобы он остался с вами. Больше читайте, расширяйте свой кругозор и обязательно следите за речью - мужчины-Близнецы любят образованных девушек.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Астрологи утверждают, что мужчины-Весы достаточно противоречивы. Для общества они не опасны, но постоянный поиск идеала заставляет их быть как бы "не от мира сего". Следите за своей внешностью и будьте ухоженной - Весы невероятные эстеты. Не ревнуйте его и не устраивайте скандалов, воспринимайте флирт со всеми подряд, как часть его личности. Ни в коем случае не критикуйте, иначе ваш сильный мужчина станет ранимым мальчиком.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Парни-Водолеи обращают внимание только на особенных девушек. Представители воздушного знака обладают нестандартным мышлением, поэтому спутница им должна соответствовать. Мужчина-Водолей не терпит выяснения отношений и ущемления свободы - уйдет от вас и даже не объяснит ничего. Более того, завоевать Водолея легко, если вы будете харизматичной, яркой и всегда открытой к новому.

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Автор: Кристина Кащавцева