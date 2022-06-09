По словам эксперта, ситуация в Украине начнёт стабилизироваться в июле.

Известный астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на лето 2022 и выяснил, когда Украина "очиститься" от оккупантов.

По его словам, война в Украине будет продолжаться до августа 2022 года, но в июле ситуация начнёт немного улучшаться в пользу нашей страны.

Росс добавил, что в июле Вооруженные силы Украины начнут гнать оккупантов со всех сторон, в том числе с Харьковщины.

"Более того, в это время может не стать Черноморского флота РФ – он может быть уничтожен ракетами, которые будут предоставлены Западом Украине. Возможно, тут сыграют свою роль противокорабельные ракеты Гарпун, переданные Украине. Был Черноморский флот – и не стало. Был Крымский мост – и не стало его. Моста не будет.И Крым не будет российским", - сказал Росс "Главреду".

Также Росс отметил, что Украина вернёт Донбасс.

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