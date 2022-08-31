Валентина Виттрок рассказала о влиянии ретроградности некоторых планет.

Как пишет в своем блоге известный астропсихолог Валентина Виттрок, первый осенний месяц отличается от остальных своей медлительностью и нелогичностью.

"Воздух застывает и вся жизнь как будто замирает. 7 планет солнечной системы из 9, включая логичный Меркурий, находятся в ретроградном движении. Однако до 10-го сентября он ещё вовсю активничает и старается внести свою лепту дипломатично и красиво, ведь прохождение Меркурия по Весам - это прежде всего, эстетика общения, высокий слог и тонкие комплименты", - поделилась эксперт.

Поскольку в целом Меркурий отвечает за путешествия и коммуникации, то в период его ретроградности могут возникнуть подобные проблемы: пробки, опоздание или отмена рейсов, сбой компьютерных программ, ДТП. Именно поэтому Виттрок говорит о том, что важно быть ответственными и внимательными.

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Также она добавила, что ключевая фраза ретроградного Юпитера: "Не берите то, что вам не принадлежит".

"РетроЮпитер в Овне - хамоват и агрессивен. Общество должно отрезать такое проявление. РетроСатурн заставляет делать нас нежелательную, но необходимую работу. В августе были разрушения многих конструкций, в том числе и социальных, сейчас время реконструировать… Если Плутон является ассенизатором или нигилятором, то Сатурн некий уборщик в солнечной системе. Вдвоём эта парочка убирает в обществе много, а в прошлых веках гибли целые народы массово и беспощадно благодаря Сатурну и Плутону", - добавила эксперт в сфере астропсихологии.

Напомним, астролог Виттрок назвала самые опасные числа сентября.

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