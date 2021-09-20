Имя Григорий имеет древнегреческое значение и было распространено среди священников.

Имя Григорий не пользуется большой популярностью среди современных родителей. Но это не делает его плохим. Астрологи уверяют, что такое имя наделяет мальчика множеством положительных качеств, а также оно совместимо с большинством женских имен.

Григорий: значение имени

Имя произошло от древнегреческого слова "григорео", что означает "бодрствовать", "не спать", "быть бдительным". Таким образом, имя Григорий означает "бдительный". Возникло имя во времена распространения христианства. Именем Григорий часто называли мальчиков в религиозных семьях.

Григорий: формы имени

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Гриша, Гриня, Гришаня, Гришуня, Грег, Грегон, Гришата, Гришоня, Гришута, Гришуха, Гринюха, Гринюша, Григорьюшка, Григоря, Грика, Горя, Гора, Грейг.

Аналоги имени в других языках: Грегори (английский), Григор (болгарский), Гжегож (польский), Грегорио (итальянский).

Имя Григорий: характер и судьба

Читайте такжеСентябрьское полнолуние в Овне: дата, особенности и что обещают астрологи знакам ЗодиакаГригорий очень чувствительный. Его легко ранить или задеть, но он недолго помнит обиды. Главное качество Григория – это неуемный оптимизм даже в безвыходных ситуациях. Обладатель этого имени всегда надеется на лучшее. Он легко очаровывает людей и быстро налаживает общение, а вот друзей у Гриши обычно немного. Это один из немногих мужчин, который способен дружить с женщинами.

Главный недостаток Григория в том, что он совершенно не умеет отказывать людям. Из-за этого его добротой могут воспользоваться. Другие "минусы" Григория – неумение хранить секреты и любовь к сплетням.

Григорий – всесторонне развитая личность. Он может построить успешную карьеру в любой области. Он хорош и в спорте, и в точных науках, и в творчестве. Этим мужчинам подходит работа с деньгами и документами. А ещё они очень хорошо водят машину.

Мужчина с таким именем тщательно ухаживает за собой и ищет такую же ухоженную девушку. Его спутница должна быть интересной собеседницей с хорошим чувством юмора. Этот мужчина довольно болтливый, поэтому его женщина должна уметь слушать. Как отец Григорий прилежен. С дочками общается тепло и по-дружески, а с сыновьями он строгий.

Именины Григория

Григорий отмечает свои именины 20 сентября и ещё 58 раз в году.

Григорий: совместимость с другими женскими именами

Этот мужчина имеет высокую совместимость с такими женскими именами: Марина, Ольга, София, Валентина, Александра, Татьяна, Евгения, Вера.

А вот с Ларисой, Дарьей, Валерией, Дианой, Инной, Елизаветой вряд ли получатся крепкие и счастливые отношения.

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Автор: Екатерина Пулатова