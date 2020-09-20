Сегодня, согласно церковному календарю, отмечаются только мужские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеВ день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую всего ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 20 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 15 мужских именин.

Именины 20 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»;

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»;

Василий - от древнегреческого имени Басилейос («царский, царственный»);

Григорий - от древнегреческого григорео, что переводится как «не спать», «быть бдительным», «не спящий»;

Евгений - от древнегреческого имени Эугениос, происходящего от эугенес (то есть «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»);

Иван - от древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостивый»), от древнеиудейского Иоанн («помилованный Богом»);

Лев - в переводе с греческого означает «лев», «царь зверей». От латинского слова leo - «лев»;

Лука - от латинского lux (то есть «свет»);

Макар - от древнегреческого Макариоса («благословение», «блаженный», «счастливый»);

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль («равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»);

Николай - от древнегреческого имени Николаос («победитель народов»);

Петр - от древнегреческого имени Петрос («камень», «твердый», «надежный»);

Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейской саба («старик, старец, мудрец»). Краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»;

Степан - от древнегреческого имени Стефанос («венок, венец», «корона»);

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостив»).

Именины 20 сентября 2020: женские имена

Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыЖенских имен на сегодня в православном церковном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот осенний день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская